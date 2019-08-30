Сухум, 30 августа, 2019, 19:12 — ИА Регнум. 30 августа комиссия при правительстве Абхазии по регистрации и компенсационным выплатам вкладов, внесенных в Сбербанк Абхазии до 14 августа 1992 года утвердила очередной протокол. Об этом сообщается на официальном сайте кабинета министров Абхазии.

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Членами комиссии был одобрен список граждан республики, из числа прошедших регистрацию вкладов с 1 апреля 2003 года по 20 января 2004 года. В список вошли 167 человек. Общая сумма выплат для них составит 1 млн 763 тыс. рублей. В новый протокол вошла также категория вкладчиков, зарегистрировавших вклады с 1 октября по 31 декабря 2012 года. В список данной категории вошли 428 человек, сумма выплаты составит 3 млн 280 тыс. рублей.