Калуга, 30 августа, 2019, 18:57 — ИА Регнум. Сегодня, 30 августа, первый заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Денисов принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню города Калуги. Мероприятие состоялось в концертном зале областной филармонии.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калуге проходят торжества, посвященные Дню города

В числе почетных гостей — главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев, депутаты Государственной думы РФ Геннадий Скляр и Александр Авдеев, председатель Законодательного собрания области Виктор Бабурин, члены регионального правительства, представители федеральных органов власти по Калужской области, руководители города, почетные граждане Калуги, ветераны, духовенство.

На праздник прибыли гости из Тирасполя, Твери, Смоленска, Рязани, Тулы, Ярославля, Полярного, Махачкалы, немецкого города Зуль — побратима Калуги, а также представители международной ассоциации «Породненные города» и правления Германо-российского форума.

Поздравляя калужан и гостей города от имени губернатора области с Днем города, Дмитрий Денисов особо подчеркнул, что все преобразования, происходящие в этом году в областном центре, прежде всего, в благоустройстве улиц и дворов, в развитии транспортной инфраструктуры, в социальной и образовательной сферах направлены на повышение качества городской среды, на то, «чтобы в Калуге стало комфортнее жить».

Первый заместитель губернатора пожелал горожанам здоровья, счастья и уверенности в завтрашнем дне, выразив особую благодарность ветеранам за труд на благо родного города. «У Калуги и области — большое будущее», — сказал он.

Дмитрий Денисов вручил областные награды заслуженным калужанам.

В ходе торжества перед собравшимися выступили и другие почетные гости, продолжилось награждение, в концертной части участвовали солисты и творческие коллективы.