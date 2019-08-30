Сухум, 30 августа, 2019, 18:54 — ИА Регнум. 30 августа в Абхазии отметили Международный день пропавших без вести. Родные и близкие пропавших без вести во время грузино-абхазской войны, представители правительства, движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость», Международного Комитета Красного Креста (МККК) возложили цветы к Мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в парке Боевой славы, в Сухуме. Об этом сообщает АпсныПресс.

Apsnypress.info Возложение цветов к мемориалу Славы в Сухуме

С 1994 года при президенте республики была создана государственная комиссия по пропавшим без вести. Комиссия начала сбор информации, затем к работе подключился Международный Красный Крест. По данным МККК, во время войны в Абхазии пропало без вести более 2200 человек. За 6 лет работы Красного Креста в Абхазии была проведена эксгумация в 129 местах и обнаружены останки 431 пропавшего, из которых 163 — идентифицированы.

Грузинской стороне были переданы останки 122 пропавших без вести. Неидентифицированными остаются 268 останков, а 127 семей в Абхазии до сих пор не узнали о судьбе свои родственников.