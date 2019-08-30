Ярославль, 30 августа, 2019, 18:37 — ИА Регнум. Комитет Ярославской областной думы по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления поддержал законопроект о новой структуре органов государственной власти региона. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на правительство Ярославской области. Обсуждение законопроекта прошло 30 августа. Поправки в устав региона депутатам представил заместитель председателя правительства — директор департамента финансов Ярославской области Илья Баланин. Планируется создание новой структуры — администрации губернатора Ярославской области.

Yarregion.ru Илья Баланин (в центре)

«В настоящее время реализацию полномочий губернатора области и деятельность правительства области обеспечивают одновременно два аппарата. Вместо них предлагается создать администрацию губернатора. Это позволит оптимизировать существующую структуру органов исполнительной власти региона, повысить эффективность государственного управления, создать единый механизм распределения и расходования бюджетных средств, а также контроля за их использованием», — рассказал депутатам Илья Баланин.

Заместитель председателя правительства Ярославской области также сообщил, что создание новой структуры приведет к сокращению ежегодных расходов на содержание аппарата исполнительной власти не менее чем на 6 миллионов рублей. Комитет Ярославской областной думы поправки в устав и ряд областных законов поддержал. Далее законопроект будет рассмотрен на внеочередном заседании думы, которое пройдет 10 сентября. Как заметил Илья Баланин, процесс реорганизации органов исполнительной власти Ярославской области планируется завершить до 1 декабря 2019 года