«Переживут!» – Затулин о реакции Польши на несостоявшийся визит Трампа
Москва, 30 августа, 2019, 18:36 — ИА Регнум. На не состоявшейся в Польше встрече президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского последний рассчитывал объяснить главе Белого дома, что РФ не надо возвращать в состав «Большой семерки», считает депутат Госдумы РФ («Единая Россия»). Об этом он заявил 30 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Кроме того, Затулин отметил, что США ведут себя как слон в посудной лавке, и масса примеров доказывает, что они не считаются с самолюбием своих сателлитов, таких как Польша.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Украины анонсировал «нормальную и интересную встречу» Зеленского с Трампом в Польше, но американский лидер отменил свой визит из-за урагана «Дориан», который приближается к штату Флорида.