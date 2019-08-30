Варшава, 30 августа, 2019, 18:34 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп всё-таки может приехать в Польшу, предположительно осенью, заявил 30 августа руководитель канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По его словам, советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон обещал Варшаве, что визит американского президента отложен, а не отменен.

Щерский уверяет, что американская сторона заверила, что «в ближайшие месяцы» визит Трампа в Варшаву может всё-таки состояться.

«Я только что разговаривал с советником президента США Джоном Болтоном. Мы имеем ясную декларацию, что визит отложен, а не отменен», — цитирует Щерского газета «Известия».

»Мы со своей стороны представили возможные даты. Они все находятся в пределах ближайших трех месяцев», — пояснил руководитель канцелярии польского президента.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа президент США Дональд Трамп отменил свой визит в Польшу, который должен был состояться с 31 августа по 2 сентября. Поводом для этого был объявлен ураган «Дориан», приближающийся к США.