Калуга, 30 августа, 2019, 19:08 — ИА Регнум. Три инновационных предприятия Калужской области вошли в число победителей и получили грантовую поддержку Фонда содействия инновациям на реализацию проектов на общую сумму 38 млн рублей. Об этом 30 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента АО «Агентство инновационного развития — центр кластерного развития Калужской области» Светлана Шумай.

Airko.org Продукция предприятия ООО «Иван-Поле»

По её словам, в числе победителей программы «Коммерциализация» — малое инновационное предприятие ООО «Иван-Поле», реализующее проект по созданию импортозамещающего производства компонентов арамотизаторов ряда тиазолов для использования в промышленных целях. Размер гранта составит 20 млн рублей. Другой конкурсант — компания ООО «Завод Опытного Приборостроения» — получил 8 млн рублей на реализацию проекта по созданию инновационного светодиодного прожектора для крупных спортивных объектов. Программа «Коммерциализация» реализуется с целью оказания финансовой поддержки малым инновационным предприятиям, завершившим стадию НИОКР и планирующим создание или расширение производства инновационной продукции. Полученное финансирование позволит предприятиям осуществить модернизацию производства, освоить выпуск инновационной продукции, нарастить объемы производства и создать новые рабочие места для высококвалифицированных специалистов.

Также Фонд содействия инновациям подвел итоги конкурсного отбора по программе «Развитие-СОПР». Целью конкурса является оказание финансовой поддержки малым инновационным предприятиям на выполнения НИОКР по разработке и освоению новых видов наукоемкой продукции в сфере спорта, городской среды, экологии, социального предпринимательства. Здесь победителем стало предприятие ООО «ФОТИС», которое получит грант в размере 10 млн рублей на выполнение проекта «Разработка индивидуального устройства для предупреждения осложнений синдрома диабетической стопы».

Все проекты, получившие финансирование по программам Фонда содействия инновациям, реализуются при информационной и консалтинговой поддержке АО «Агентство инновационного развития — центр кластерного развития Калужской области».