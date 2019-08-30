Цхинвал, 30 августа, 2019, 18:19 — ИА Регнум. 30 августа в районе села Уиста Знаурского района Южной Осетии состоялась трехчасовая техническая встреча представителей Южной Осетии и Грузии в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). Сторонам вновь не удалось договориться по вопросу о незаконном возведении грузинского блокпоста на югоосетинской территории. Цхинвал сохраняет свою позицию, требуя убрать блокпост, сообщает ИА «Рес».

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"В районе сейчас ситуация стабильная, население напряжено, но сохраняет спокойствие. Переговоры контактной группы завершились. К сожалению, Грузия пока не предлагает решения этой проблемы, а наши отсеиваются ими», — заявил после встречи президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Напомним, ранее Южная Осетия потребовала от Грузии убрать блокпост, Грузия ответила отказом. 29 августа состоялась встреча в рамках МПРИ, которая также не принесла результата.

2 сентября состоится новая встреча в рамках Механизма предотвращения и реагирования на инциденты. «Я надеюсь, что руководство Грузии осмыслит всю важность ситуации и сделает все для разрядки той нестабильности, которая образовалась благодаря их незаконным шагам. Силовое решение данного вопроса, это крайние и нежелательные меры. Это безалаберное отношение к этим переговорам», — сказал Бибилов.