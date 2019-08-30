Киев, 30 августа, 2019, 17:33 — ИА Регнум. Сегодня, 30 августа, руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан представил коллективу нового руководителя Генеральной прокуратуры Украины Руслана Рябошапку.

Gov.ua Руслан Рябошапка

Подробности мероприятия сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, представляя нового руководителя ведомства, Богдан отметил, что Рябошапка — «очень профессиональный человек, всю жизнь занимался законодательством в правоохранительной сфере, а также был экспертом Совета Европы».

Сам новый генпрокурор заявил, что своей задачей видит сделать прокуратуру действительно тем органом, «который будет координировать все правоохранительные органы и ставить перед ними задачу в сфере борьбы с преступностью и контролировать выполнение этих задач, причем жестко».

«Мы не хотим крови буквально… но в смысле правовом мы хотим крови. Каждую неделю кто-то должен быть привлечен к ответственности из высокопоставленных чиновников. Как можно больше активов, денег, которые были украдены у этой страны и у наших людей, должны быть найдены и возвращены стране. Собственно, это и будет нашим основным приоритетом на ближайшие годы», — добавил новоназначенный генеральный прокурор.

ИА REGNUM напоминает, что на первом заседании Рады 29 августа народные депутаты проголосовали за увольнение с поста генерального прокурора Юрия Луценко и назначение на должность Руслана Рябошапки.