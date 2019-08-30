Москва, 30 августа, 2019, 17:07 — ИА Регнум. Противники строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) подали заявление в Нагатинскую межрайонную прокуратуру Москвы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила гражданская активистка Татьяна Осипова.

Mos.ru Задел под транспортную развязку Юго-Восточной хорды

«Сегодня отвезла в прокуратуру запрос, где мы просим выдать нам заключение на строительство мостового перехода в районе станции «Москворечье». Но есть такой нюанс, что эти документы только к ноябрю нам могут выйти. Второе требование — предоставить документы МЧС и ФГУП «РАДОН» — акт о том, что там есть радиация», — сказала противница ЮВХ.

Гражданская активистка пояснила, что проект строительства мостового перехода через Москву-реку, который фактически является участком ЮВХ, нужен для того, чтобы выяснить, в каком именно месте будут установлены опоры конструкции. Местные жители планируют заказать экспертизу на предмет наличия радиоактивной угрозы. Сведения из проекта позволят установить, на каких именно участках необходимо проводить экспертизу.