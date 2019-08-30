Москва, 30 августа, 2019, 16:56 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский будет приглашён в Москву на мероприятия, посвящённые 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил 30 августа помощник президента России Юрий Ушаков.

Цитата из кф Слуга народа. реж. Алексей Кирющенко. 2015. Украина Владимир Зеленский в роли Василия Голобородько

«Президенту Украины (приглашение — прим. ИА REGNUM ) будет направляться», — приводит его слова ТАСС.

Ушаков также сообщил, что на сегодняшний день своё участие в торжественных мероприятиях 9 мая 2020 года в Москве подтвердили главы 17 государств. В их числе — лидеры Армении, Белоруссии, Болгарии, Венесуэлы, Индии, Кубы, Сербии, Франции, Чехии и других стран.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Кремле сообщали, что приглашения на празднование 75-летия Победы были направлены в числе прочих президенту США Дональду Трампу, лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.