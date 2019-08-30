Мантурово, Костромская область, 30 августа, 2019, 16:49 — ИА Регнум. Житель Межевского района Костромской области застрелил водителя такси, чтобы просто не платить за проезд, — сообщает K1news.

Пьер Поль Прюдон. Правосудие и Божественное возмездие, преследующие Преступление. 1808

Преступление произошло в октябре 2018 года. По версии следствия, 27-летний мужчина в городе Мантурово вызвал такси «Комета» и попросил отвезти его в поселок Советский Межевского района. Когда таксист довез его до дома, обвиняемый взял охотничье ружье марки «ИЖ» и патроны к нему, и, под предлогом снятия с банковской карты наличных для оплаты поездки, попросил водителя довезти его до банкомата в селе Георгиевское.

По дороге он три раза выстрелил в таксиста, тело спрятал на обочине дороги и скрылся с места преступления на автомобиле такси. Ружье и патроны также спрятал в одном из домов села. Через несколько часов обвиняемый был задержан на автодороге Кострома-Шарья в Макарьевском районе. Теперь мужчина предстанет перед судом по статье «Убийство, сопряженное с разбоем».