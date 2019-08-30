Минск, 30 августа, 2019, 16:29 — ИА Регнум. Россия остаётся основным поставщиком нефти в Белоруссию, однако официальный Минск активно ищет ей замену. Об этом в интервью государственному информагентству БелТА заявил председатель белорусского госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

«Белорусская сторона постоянно прорабатывает различные варианты диверсификации поставок нефти, проводит мониторинг возможных нефтяных рынков. Были поставки пробных партий различных сортов иностранной нефти в ОАО «Мозырский НПЗ» и ОАО «Нафтан», — сообщил глава «Белнефтехима». — Мы отработали оптимальные логистические маршруты доставки, возможности достижения долгосрочных договоренностей с потенциальными поставщиками. И сейчас чётко знаем, что мы можем решить этот вопрос».

Руководитель белорусского госконцерна сообщил также, что в республике «реализуется около 35−40% нефтепродуктов, выпущенных белорусскими НПЗ, остальная продукция идёт на экспорт». На снижение товарного экспорта «Белнефтехима» в I полугодии 2019 года повлияло «снижение экспорта белорусской нефти, а также нефтепродуктов из-за уменьшения объёмов переработки на белорусских НПЗ, обусловленного загрязнением нефтепровода». К тому же негативно сказались котировки на нефть, нефтепродукты и продукты нефтехимии, отметил Рыбаков.

При этом он отметил: «Самыми маржинальными для Белоруссии являются рынки близлежащих стран с наиболее оптимальной логистикой».

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