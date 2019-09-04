Талица, Свердловская область, 30 августа, 2019, 16:04 — ИА Регнум. В Талице местному жителю вынесен приговор по обвинениям в повторном управлении автомобилем в нетрезвом состоянии (ст. 264.1 УК РФ) и неправомерном завладении чужой машиной без цели хищения (ст. 166 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Цитата из к/ф «Огни большого города». реж. Чарльз Чаплин. 1931. США Пьяные за рулем

Талицкий районный суд признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на шесть с половиной лет в колонии. Также в течение трёх лет он не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

В ходе следствия установлено, что ещё в декабре 2018 года подсудимый дважды привлекался к административной ответственности за «пьяную» езду. Однако в январе и марте 2019 года он вновь был задержан за рулём автомобиля в нетрезвом состоянии и в результате стал фигурантом уголовного дела. Также ранее Тугулымским районным судом указанный гражданин был признан виновным в хранении наркотиков, получив условный срок.

Несмотря на все эти обстоятельства, он не встал на путь исправления и в мае 2019 года вновь был задержан за рулём в пьяном виде, а в начале июля угнал автомобиль знакомого.

В итоге суд вынес ему приговор с учётом отмены условного осуждения и по совокупности совершённых преступлений.