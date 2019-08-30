Москва, 30 августа, 2019, 15:50 — ИА Регнум. Российская валюта 29 августа торговалась вблизи семимесячных минимумов, недалеко от психологически важной отметки в 67,00 руб. за доллар. Очень показательно, что этот уровень тестируется уже второй раз за месяц, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Вероятно, что при третьей попытке, которую можно будет увидеть уже в сентябре, уровень будет пробит. За причинами далеко ходить не нужно, факторов поддержки у рубля пока нет, а торговые войны продолжают снижать спрос на энергоносители, оказывая давление на нефтяные котировки», — пояснил эксперт.

При этом техническая картина также подтверждает продолжение негативных среднесрочных тенденций для российской валюты, как только завершится ее локальный коррекционный рост.

«Так что в отсутствие незапланированного новостного негатива торги 30 августа будут проходить с небольшим «техническим» преимуществом рубля над долларом с движением курса к отметкам 66,00−66,30», — полагает Будаев.

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