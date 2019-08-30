Остин, США, 30 августа, 2019, 16:04 — ИА Регнум. Американское тюнинг-ателье Hennessey оснастило Ford Shelby GT500 2020 года комплектом Venom 1200, увеличивающий мощность мотора до 1200 «лошадей». Об этом 30 августа сообщается на портале 32cars.ru.

Motor1 Ford Shelby GT500 2020 года

Под капотом модели стоит 5,2-литровый агрегат V8 с двумя турбинами. Мощность движка составляет 1200 л. с. Такой результат достигается за счёт более мощных поршней и шатунов, а также специальной выхлопной системы из нержавеющей стали. Кроме этого, в спорткаре установлен улучшенный интеркулер и высоконапорная система впуска воздуха.

Мотор агрегатируется с 7-скоростной двухступенчатой автоматической коробкой передач. При этом движок авто работает на E85 или гоночном топливе.

Напомним, в начале 2019 года основатель компании Hennessey Джон Хеннесси в интервью изданию Top Gear сообщил, что «самый быстрый в мире гиперкар» Venom F5, созданный специалистами подразделения Hennessey Special Vehicles, поступит в продажу в 2020 году.

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