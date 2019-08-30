Москва, 30 августа, 2019, 15:46 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и депутаты нижней палаты парламента открыли памятник своему коллеге, народному артисту Иосифу Кобзону в год со дня его смерти на Востряковском кладбище, сообщает пресс-служба Госдумы 30 августа.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Володин отметил, что Иосиф Кобзон был «гражданином с большой буквы» и человеком, который посвятил всю жизнь своей стране и ее гражданам.

«Все знаковые события, как радостные, так и трагические, проходили с участием Иосифа Давыдовича», — подчеркнул Володин.

Речь как о радостных событиях, связанных с достижениями в сфере освоения космоса, так и о трагических. Так, напомнил Володин, Иосиф Кобзон не побоялся войти в «Норд-ост» и предложить себя в качестве заложника для того, чтобы были освобождены дети и мирные граждане. Кроме того, он также делал все для того, чтобы как можно быстрее кончились военные действия в Афганистане, поддерживал ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, поднимал своими песнями боевой дух солдат в Грозном и Каспийске.

«Человек жив, пока живет память о нем, пока мы его помним, помним, что он сделал для людей, для своей Родины… Хочется подчеркнуть, что в первую очередь Иосиф Давыдович служил своей стране. Он это делал и на сцене, и общаясь со своими избирателями. Он отстаивал свою позицию в Госдуме», — заявил Володин, отметив, что творчество и поступки Кобзона должны остаться в памяти граждан РФ и истории страны.

Как ранее передавало ИА REGNUM, народный артист СССР и РФ, эстрадный певец, а также депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Иосиф Кобзон ушёл из жизни 30 августа 2018 года.