Калуга, 30 августа, 2019, 15:43 — ИА Регнум. В Калужской области появилась первая региональная интерактивная карта лесов. Об этом 30 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве природных ресурсов и экологии.

Admoblkaluga.ru Сохранение лесов

Карта создана профильным ведомством при участии Агентства информационных технологий Калужской области. Она содержит сведения о лесничествах, поквартально отображает земли лесного фонда с обозначением категории их защитности. Пользователи на подложке публичной кадастровой карты или на «Яндекс.картах» могут измерить расстояние между объектами и площадь участка. Запланировано дальнейшее наполнение ресурса информацией о категориях пожароопасности, породном составе арендованных и свободных лесных участков.

Официальный запуск интерактивной карты калужских лесов, которая в настоящее время проходит тестирование, запланирован на сентябрь 2019 года в рамках V международного экологического форума «Экопросвещение».