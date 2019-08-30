Берлин, 30 августа, 2019, 15:33 — ИА Регнум. Фотошпионы засняли доработанную версию компактного кроссовера Audi Q5 в камуфляже. Об этом 30 августа сообщается на портале SpeedMe.

Motor1 Audi Q5

Где была заснята новинка, не сообщается. Судя фото, новое авто оснастят модернизированной радиаторной решеткой. Она станет более прямоугольной. Кроме того, поменяется оптика и бампера, а также крылья и патрубки выхлопной системы.

Что касается салона машины, то он вряд ли будет значительно изменён относительно предыдущей модели. Однако не исключено, что сенсорный дисплей мультимедийной системы заменят на более крупный (10,1 дюйма).

В линейке движков изменений не планируется — она останется прежней. Ожидается, что модель представят на автосалоне во Франкфурте.

Напомним, в конце августа компания Audi представила новый универсал RS 6 Avant мощностью 600 «лошадей». Под капотом автомобиля установлен 4.0 TFSI с двойным турбонаддувом и технологией умеренного гибрида. Мотор агрегатируется с 8-позиционной коробкой передач tiptronic.

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