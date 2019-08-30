Ростов-на-Дону, 30 августа, 2019, 15:21 — ИА Регнум. Обеспечение безопасности проведения концерта группировки «Ленинград» на стадионе «Ростов-Арена» 13 сентября выделено более 3 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает Федеральное государственное унитарное предприятия «Спорт-Инжиниринг».

Дарья Драй ИА REGNUM Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров

Победитель так называемого конкурентного отбора должен в день концерта обеспечить дежурство спецтехники пожарного расчета, десяти бригад скорой медицинской помощи, включая четыре реанимационные машины.

Кроме того, с 16:00 до 23:00 (время московское) на территории стадиона должны нести дежурство не менее 800 сотрудников контрольно-распорядительной службы и 200 частных охранников.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону в связи с концертом группы «Ленинград» с 8:00 до 23:00 (время московское) будет ограничено движение.