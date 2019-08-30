Вашингтон, 30 августа, 2019, 15:35 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) позволил Китаю ослаблять национальную валюту, чтобы ответить Соединённым Штатам на повышение ввозных пошлин. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель представителя Китая в МВФ Жанг Лонгмей.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

Лонгмей отметил, что при сценарии, когда США повышают пошлины на 25%, Китай должен позволить юаню стать дешевле. Для того и существуют валютные курсы, пояснил он.

По словам Лонгмея, динамика курсов валют должна определяться рынком. В целом МВФ считает текущий курс китайской валюты соответствующим фундаментальным факторам.

Как сообщало ИА REGNUM, курс юаня снижается по отношению к доллару на фоне торговой войны между Пекином и Вашингтоном. Курс китайской валюты в конце августа упал до минимальных значений с 2008 года.

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