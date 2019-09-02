12:53 01.09.2019

Министр образования и науки Татарии Рафис Бурганов поздравил школьников республики с Днём знаний. Он отметил, что прошедший учебный год был успешен для региона, а средний балл ЕГЭ «значительно превысил прошлогодний». Также выросло число стобалльников и высокобалльников.

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В Казани торжественные линейки пройдут 2 сентября, как и в ряде других городов региона.

Всего в новом учебном году в Татарии за парты сядут свыше 51,3 тыс. первоклассников. Свои двери распахнут более 1,4 тыс. школ, в том числе и пять новых.

Глава региона отметил, что республика на сегодня один из лидеров в реализации нацпроекта «Образование».

Минниханов процитировал слова татарского поэта Габдуллы Тукая , что «любое счастье, любое благоденствие, любое освобождение можно ожидать только от знания и просвещения».

Глава Татарии Рустам Минниханов поздравил школьников и их родителей, а также педагогов с Днём знаний, отметив, что «образование и наука — прочная основа успешности и процветания каждого народа, каждого государства».

Подробности в материале: В Тюменской области за парты сели более 24,5 тысяч первоклассников

Глава региона также отметил, что система образования Тюменской области по праву считается одной из лучших в стране. С каждым годом в области растёт количество 100-балльников по итогам ЕГЭ, увеличивается число победителей и призёров всероссийских олимпиад и международных чемпионатов.

«Желаю педагогам благодарных учеников чувства удовлетворения от работы, родителям — взаимопонимания, мудрости и оптимизма. А всем ребятам — новых больших побед и ярких впечатлений, интересных встреч и хороших оценок!» — обратился к землякам Александр Моор.

Глава Тюменской области Александр Моор поздравил 1 сентября юных земляков, педагогов и их родителей с Днём знаний. В своём обращении он отметил, что двери всех учебных заведений региона открылись в воскресный день согласно традиции. За парты в 2019 году сели более 24 500 тюменских первоклассников.

Псковский государственный университет отмечает День знаний и начало нового учебного года в Финском парке Пскова. Фото: официальная страница вуза в «ВКонтакте»: vk.com/pskgu

В Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого (НовГУ) традиционный праздник начала учебного года — День первокурсника — состоится 2 сентября. Сразу после утренних торжеств в вузе состоится запуск нового формата обучения: модели «НОВый университет. Эволюция». Это новый, проблемно-ориентированный формат обучения.

В новом корпусе открыт «НаукоЛаб», студии 3D-моделирования и прототипирования, лаборатория по робототехнике и технический центр для проведения занятий по обработке дерева и металла. Учебное заведение адаптировано для маломобильных людей, вплоть до специальных санузлов.

Учебное заведение площадью 20 тыс. кв. м поделено на три блока. Средние и старшие классы расположены на первом этаже, начальные — на втором. На третьем этаже разместились столовая, спортивный зал, библиотечный комплекс, актовый зал и администрация школы.

Строительство нового корпуса школы №65 стартовало осенью 2017 года и завершилось в июле 2019 года. В новом учебном году здесь будут учиться 2,4 тыс. школьников.

В Тюмени глава региона Александр Моор 1 сентября открыл второй корпус школы №65. Подарком от губернатора на новоселье стали два школьных автобуса.

Подробности в материале: В Тюменской области открылась школа с хореографическим залом

Здесь оборудован «НаукоЛаб». Учебный процесс в нём происходит с использованием интерактивных и мультимедийных средств. К примеру, на уроках биологии школьники используют очки виртуальной реальности, чтобы глубже погрузиться в биохимические процессы, происходящие внутри живой клетки.

Губернатор Тюменской области Александр Моор открыл 1 сентября второй корпус средней школы №2 в Заводоуковске. Новое учебное учреждение рассчитано на 900 учащихся.

Не отошли от каникулов. Ученики школы №2 в зоне отдыха.

С начала 2019 года в Тюменской области произошло 310 дорожно-транспортных происшествий с участием детей: погибли 2 ребенка, 336 детей ранены. Каждое пятое ДТП произошло из-за неправильного выбора водителями скоростного режима. Причём 29 детей сбиты на пешеходных переходах.

В Тюменской области Госавтоинспекция совместно с волонтёрами провела 1 сентября акцию #СбавьтеСкорость в населённых пунктах и на трассах региона. Водителям и пешеходам было предложено подписать плакаты и сделать фото с баннерами, призванными привлечь внимание к безопасности на дорогах.

Подробности в материале: В самом дальнем уголке Ленобласти открыли новую школу на 350 учеников

В поселке Вознесенье Подпорожского района — на «дальнем» востоке Ленинградской области — сегодня, 1 сентября, состоялось открытие новой школы. В новом здании также будет работать школа искусств и краеведческий музей.

Об этом: В Приморье идёт активная модернизация всех уровней образования

«Жизненный путь каждого из нас во многом определяется школьными и студенческими годами, поэтому сегодня в Приморье идёт активная модернизация всех уровней образования», — сказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко , поздравляя с Днём знаний.

Подробности в материале: В Якутии 1 сентября открыли три новые школы

К началу учебного года в Якутии свои двери для школьников распахнули три новые школы.

«Ваша профессия, без преувеличения, является главной в нашем обществе. Потому что именно вы создаете будущее. То, чему вы учите детей, то, какие ценности вы прививаете, станет основой нашего общества на грядущие десятилетия», — сказал Владимир Солодов.

С началом учебного года поздравил жителей Якутии председатель правительства республики Владимир Солодов. Он пожелал детям успехов, учителям — достойных учеников.

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин поздравил земляков с Днём знаний и пожелал всем доброго старта в мир знаний.

В свободном порту Ванино отмечают День знаний. В крупнейшей школе порто-франко, № 3, за парты сели 70 первоклассников. К учебе приступили три профильных инженерных класса дочерней структуры Сибирской угольной энергетической компании — «АО «Дальтрансуголь». Выпускники инженерных классов успешно обучаются сегодня не только в технических, но и многих других вузах Дальнего Востока и России.

Читайте также: На Камчатке новый учебный год начался с молебна

На Камчатке новый учебный год начался с молебна. Он прошел в кафедральном соборе Петропавловска-Камчатского, в нем приняли участие руководители системы образования региона, школьники и их родители.

Об этом: В Татарии открылась кембриджская школа с обучением на четырёх языках

В Казани открыта первая в Поволжье кембриджская международная школа, выпускники которой, помимо стандартного аттестата, получат и кембриджский сертификат. Обучать детей планируют на четырёх языках — помимо русского и татарского, это будут английский и ещё один на выбор — испанский или китайский.

Подробности в материале: В Татарии почти 90 студентов получат стипендии главы республики

89 студентов в новом учебном году получат именные стипендии главы Татарии. Из них 53 приехали обучаться в Казань из других регионов России. Стипендия составляет 5,5 тыс. рублей.

В Татарии за парты сядут 51 тысяча 321 первоклассник, из которых 17,3 тысячи в Казани. В прошлом году в регионе было 50,329 тыс. первоклассников, а в столице — 16,912 тыс.

В школы Татарии в новом учебном году придут свыше одной тысячи молодых учителей, из которых около 400 — в Казани.

В новом учебном году 2019/2020 школьников Татарии будут перевозить 795 школьных автобусов, оборудованных системой Глонасс+112. Подвоз будут осуществлять для 20 928 учащихся по 863 школьным маршрутам.

Класс оснащён современным лабораторным оборудованием. Проект призван содействовать налаживанию межкультурного обмена в сфере образования и науки между Ямалом и Германией. Отмечается, что компания Wintershall Dea поддерживает ежегодные ученические обмены между Северогессенским школьным исследовательским центром и новоуренгойской школой N 17. Ямальские школьники вместе со сверстниками из немецкого города Касселя не первый год работают над проектами в области климатических исследований.

На Ямале в новом учебном году немецкая компания Wintershall Dea открывает в Новом Уренгое корпоративный класс со специализацией по химии.

Школы Южно-Сахалинска приняли в День знаний 3 тыс. первоклассников. Из 96 первых классов 9 — новые. Они открылись благодаря строительству современных пристроек к школам. Врио главы Сахалина Валерий Лимаренко пообещал, что в течение 5 лет в области появится 26 новых школ и 14 детсадов.

«Желаю вам всем хороших оценок и отличных достижений на этом непростом, но важном для вас и региона пути», — поздравил учеников, учителей и родителей с 1 сентября губернатор Магаданской области Сергей Носов.

В Иркутске открылся памятник школьному дневнику. Как сообщает официальный сайт региона, скульптурная композиция установлена на территории общеобразовательной школы №24 и представляет собой раскрытый дневник с очертаниями двух ладоней (символ единства и преемственности выпускников и первоклассников), в котором стоят пятерки (символ успешной учебы), а также указана юбилейная дата.

Средняя заработная плата педагогов общего образования в Татарии была на уровне 38,5 тыс. рублей. При этом в Актанышском районе, где главой несколько лет уже является бывший министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов , она была одной из самых низких по республике — 30 875,2 рубля. Хуже дела обстояли только в Алексеевском районе — 29 641,8 рубля и Сабинском, что почти 20 лет возглавляет брат главы республики Раис Минниханов , — 30 628,5 рубля. Помимо этого, в 25 районах зарплаты не дотягивали до средней в целом по экономике республики.

В Муромцевском районе Омской области в селе Петропавловка открыли ультрасовременную школу, построенную на частные инвестиции. В школе, оснащённой самым современным оборудованием, будут обучаться более 200 детей. Здесь есть мобильные классы, лингофонные кабинеты, робототехника и так далее.

06:13

По случаю начала нового учебного года мэр Иркутска Дмитрий Бердников поздравил не только школьников и их родителей, но и педагогов. В его поздравительном обращении к горожанам, в частности, сказано:

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Об этом: «Вы не просто учите детей»: мэр Иркутска поздравил педагогов

06:19 В Татарии до конца 2019 года будут построены ещё одна школа и два пристроя, а также пять детсадов. Ко Дню знаний в республике открыли свои двери пять новых школ и 23 детсада. В целом же в регионе работают 1 402 школы.

06:20 Накануне, 1 сентября, в посёлке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Якутии обнаружено тело 12-летнего мальчика. Следственный комитет проводит проверку. Читайте подробнее: В районе Якутии отменили торжества 1 сентября из-за смерти ребёнка

06:23 В Забайкальском крае все торжественные мероприятия, посвящённые началу нового учебного года, начались сегодня, 2 сентября. Глава региона Александр Осипов уже побывал на торжественной линейке в читинской школе №42, в которой будут учиться 750 детей, 90 из которых являются первоклассниками. «Пусть ученики будут друг другу братьями и сестрами, а преподаватели станут вторыми мамами и папами», — подчеркнул врио губернатора. Об этом: Глава Забайкалья: «Пусть ученики будут друг другу братьями и сестрами»

06:30 Фото Анастасии Степановой.

06:32 В Забайкальском крае и всех образовательных учреждениях региона сегодня, 2 сентября, проходит множество мероприятий, посвящённых началу учебного года. По случаю 1 сентября правительство региона поздравило с праздником все жителей региона: «Поздравляем вас с 1 сентября — Днем знаний. Это волнующий праздник для первоклашек, которые впервые пойдут в школу, и для их родителей, провожающих мальчишек и девчонок на школьный порог», — сказано в правительственном поздравлении. Читайте также: «Волнующий праздник»: забайкальские власти поздравили детей с 1 сентября

06:37 Большинство районов Татарии проведёт торжественную линейку 2 сентября, несмотря на рекомендации минобрнауки РТ не переносить их с 1 сентября, выпавшего на воскресенье. Начальник управления образования Казани Ильнар Хидиятов, наоборот, ранее отметил, что День знаний можно провести и 2 сентября, потому что первое — выходной день, и педагоги должны в этот день отдыхать. Выбор даты торжественных линеек оставили за администрацией школ.

06:39 В Екатеринбурге проводится интерактивный фотоконкурс «День знаний», в котором может принять участие каждый житель областного центра. Он организован администрацией города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. Оцениваться будут тематические фотографии, размещённые горожанами на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram и помеченные хэштегом #день_знаний_ekburg. Как уточнили организаторы мероприятия, участник также должен зарегистрироваться на официальном городском портале. Читайте также: В Екатеринбурге стартовал фотоконкурс «День знаний»

06:43 За все 55 лет существования в средней общеобразовательной школе №1, расположенной в поселке Кокуй Сретенского района Забайкальского края, ни разу не делали ремонт. Но дело, похоже, сдвинулось с мёртвой точки после того, как это общеобразовательное учреждение посетил новый глава региона Александр Осипов. Читайте подробнее: Одна из школ Забайкалья 55 лет не видела капитального ремонта

06:47 В школах Казани, по данным на 20 августа 2019 года, не хватало 50 специалистов, в числе которых 12 математиков, десять учителей русского языка и шесть учителей физики. Об этом: В школах Казани не хватает математиков и учителей русского языка

06:51 По случаю начала нового учебного года администрация Барнаула и Барнаульская дума поздравили горожан с 1 сентября: «Школьные годы — самые важные в жизни. У маленького человека формируется характер, он учится справляться с трудностями, достигает первых успехов. В этом ему помогают педагоги и родители, вкладывающие душу в эту созидательную работу. Но очень многое зависит и от самого ученика». Читайте также: Мэрия Барнаула: «Школьные годы — самые важные в жизни»

07:13 В Алтайском крае сегодня, 2 сентября, проводят торжественные линейки, посвящённые началу учебного года. В одной из них — в Бийском лицее-интернете — принял участие губернатор региона Виктор Томенко и заявил, что «за это лето сделано все для того, чтобы учебный процесс своевременно начался». Однако ранее стало известно, что как минимум учащиеся двух алтайских школ не сядут за парты своих родных учебных заведений по причине ремонта или отсутствия такового. Читайте также: В Алтайском крае сделал всё, для своевременного начала школьного процесса?

07:28 В Марий Эл за парты впервые сядут почти 9,7 тыс. первоклассников, а для более 10 тыс. учеников новый учебный год завершится выпускными экзаменами.

07:32 В Марий Эл местные Кулибины «раз за разом доказывают, что могут работать эффективнее государственных служб». Энтузиаст-одиночка Алексей Васенкин в деревне Лопово сконструировал и построил мост, который не только «функциональный, но и красивый»: теперь деревенским детишкам не приходится делать крюк в пару километров, чтобы добраться до Арборской школы. Об этом пишет на своей странице в «Фейсбуке» депутат Госдумы Сергей Казанков (фракция КПРФ). Подробнее: Житель Марий Эл к 1 сентября построил мост, сокративший расстояние до школы

07:35 В Оренбургской области 2 сентября проходят линейки, приуроченные ко Дню знаний. Традиционно в них участвуют и представители власти, сообщает пресс-служба облправительства. И. о. первого вице-губернатора Сергей Балыкин посетит линейку в Новосергиевской школе №1. И. о. вице-губернатора Павел Самсонов будет на мероприятии в школе села Зубочистка Первая, а и. о. вице-губернатора Олег Димов, как ожидается, примет участие в мероприятиях для студентов Оренбургского госуниверситета. Читайте также: В Оренбуржье проходят традиционные линейки ко Дню знаний

07:52 В Башкирии в новом учебном году примут порядка 488 тыс. учащихся, в том числе более 55 тыс. первоклассников. С учётом ввода 21 новой школы доля обучающихся во вторую смену сократится до 8%.

07:57 В Уфе со 2 сентября в образовательных организациях и в подростковых центрах в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом начнутся мероприятия, посвящённые трагическим событиям в Беслане. Будут организованы классные часы и тематические уроки, конкурсы рисования, спортивные мероприятия, лекции, беседы и круглые столы, а также родительские собрания. В школьных библиотеках оформят книжные и художественные выставки, информационные стенды. В мечетях и храмах пройдут богослужения и молитвенные поминовения жертв террористических атак, а также военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга по пресечению актов терроризма.

07:58 В образовательных учреждениях Челябинска не все стали переносить линейки ко Дню знаний. Об этом пишут местные СМИ. Возле Театра драмы праздник к 1 сентября провели для учащихся лицея №11 и их родителей. Также линейка прошла в гимназии №1, которая никогда не изменяет традиции. Подробности в материале: В Челябинске не все перенесли линейки ко Дню знаний

07:59 В Уфе в парке имени Н. Гастелло прошёл семейный праздник, посвященный Дню знаний. Главным событием стало открытие многофункциональной площадки для занятий футболом, волейболом и теннисом.

08:01 День знаний в Уфимском государственном нефтяном техническом университете завершился исполнением гимна России иностранными студентами вуза.

08:05 В преддверии Дня знаний в Красноярске на острове Татышев прошло мероприятие для старшеклассников и молодых педагогов — «Школьный пикник». Как сообщили в мэрии Красноярска, в этом году главной темой «Школьного пикника» стали «Профессии будущего». Школьники познакомились с перспективными профессиями, которые будут востребованы через пять-десять лет. Читайте подробнее: В Красноярске прошёл «Школьный пикник»

08:16 Начало учебного года 2019−2020 года в Бурятии разделило школы Бурятии. Если в учебных заведениях Мухоршибирского, Заиграевского и Северо-Байкальского районов линейки прошли первого сентября, то во всех остальных — второго. Всего в этом году в школы республики пойдут 145 тысяч учеников, из них 16,5 тысяч первоклассников. Читайте подробнее: В Бурятии впервые пошли в школы 16,5 тыс. учеников

08:20 В Екатеринбурге и окрестностях мероприятия ко Дню знаний совпали с дождём. Он начался ночью и продолжается сейчас. Также на улице прохладно — местами температура чуть выше пяти градусов тепла. Подробности в материале: На Урале День знаний отмечают под дождём

08:22 Алтайские первоклассники, впервые идущие в школы, прошли парадом по главному проспекту Горно-Алтайска. Парад был приурочен к Дню города, который прошёл 31 августа. Как отмечается, в нём приняли участие более 1200 учеников из 11 городских школ. По словам главы республики Олега Хорохордина, первоклассники стали главными участниками праздника. Читайте подробнее: На Алтае прошёл парад первоклассников

08:27 В Красноярске в новом учебном году в 116 общеобразовательных учреждениях будут обучаться более 117 тысяч человек. Читайте также: В Красноярске свои двери открыли 116 общеобразовательных учреждений

08:39 1 сентября в Туве прошёл день исторической памяти и чести добровольцев Тувинской Народной Республики. В этот день 1943 года, по словам главы республики Шолбан Кара-оола, две сотни тувинских добровольцев отправились на фронты Великой Отечественной войны. В целях увековечивания памяти добровольцев и воспитания у подрастающего поколения патриотизма, 1 сентября в столице Тувы прошла церемония посвящения в ряды движения «Юнармия». Читайте также: В День знаний в Туве вспоминают добровольцев в Великой Отечественной войне

08:41 В Омской области в этом году за парты сели 27 тысяч первоклассников, в том числе 15 тысяч — в Омске. Во всех 712 образовательных организациях региона прошли торжественные линейки. Читайте подробнее: В Омской области в школы пошли 27 тысяч первоклассников

08:41 В Ульяновске прошёл «Губернаторский приём первоклассников». Всего в Ульяновской области впервые за парту сядут 16 тыс. детей. Фото: ulgov.ru

08:42 В Ульяновске 2 сентября сотрудницы бюджетных организаций, воспитывающие детей школьного возраста, получили оплачиваемый выходной.

08:49 Первого сентября в центре Улан-Удэ прошёл традиционный перед началом учебного года «детский» Крестный ход. После возвращения в Свято-Одигитриевский собор глава Бурятской митрополии митрополит Савватий совершил молебен на начало учения отроков. Читайте подробнее: В честь начала учебного года школьники в Бурятии прошли Крестным ходом

09:35 В школах города Уссурийск в Приморье учебный год начнётся лишь 9 сентября — из-за ливневых тропических дождей многие школы были затоплены и не успели просохнуть. Подробности в материале: Некоторые школы в Приморье начнут учебный год на неделю позже

09:36 В новом учебном году в школы Крыма пошли 208 тысяч школьников, первоклассников почти 24 тысячи. В одиннадцатый класс пошли учиться 9,9 тысячи школьников. Читайте также: Почти 24 тысячи школьников Крыма пошли в первый класс

09:41 В Туве остаётся самый высокий по России процент мужчин среди школьных педагогов — около 15%. Проект по привлечению мужчин в школы стартовал в 2014 году. По словам главы республики Шолбана Кара-оола, сформировать гармоничную личность невозможно без баланса между «мужскими» и «женскими» методами воспитания. Подробности в материале: Тува стала лидером в России по числу учителей-мужчин

09:53 В Комсомольске-на-Амуре открыли инженерную школу. За парты сели 364 ученика. В школе будут готовить учащихся к поступлению в технические вузы и работе на высокотехнологичных производствах. Читайте также: В Комсомольске-на-Амуре открыли инженерную школу

09:54 Учителя в Алтайском крае получают в среднем 24 249 рублей, а средняя по региону зарплата составляет 21 830 рублей. Это, судя по рейтингу, опубликованному в «Коммерсанте», один из самых маленьких в России показателей. Меньше, чем на Алтае, работники образования получают только в Северной Осетии (21 575 рублей), Карачаево-Черкесии (21 773 рубля), Ингушетии (21 647 рублей), Кабардино-Балкарии (22 141 рубль), Дагестане (22 238 рублей), Ивановской области (22 355 рублей), Калмыкии (23 327 рублей), Мордовии (24 121 рубль) и Костромской области (24 180 рублей). Читайте подробнее: Алтайский край вошёл в антирейтинг по размеру учительских зарплат

10:08 В Чечне 2 сентября сядут за парты 282 тыс. школьников. Из них первоклассников — 33 800 человек Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал президенту РФ Владимиру Путину на встрече в Ново-Огарево 31 августа. В республике все еще не решена проблема трехсменного обучения, о чем главе государства доложил чеченский лидер, рассчитывая на поддержку федеральных властей. Читайте также: Кадыров доложил Путину о количестве первоклассников

10:35 1 сентября в Чувашии первый звонок прозвенел в 28 школах. 2 сентября праздничные линейки проходят во всех остальных школах. Всего в республике учеников примут 423 школы.

10:42 На Ямале победители и призёры Всероссийских школьных олимпиад будут получать премии от 150 до 300 тыс. рублей. Такое же денежное вознаграждение ждёт и учителей, подготовивших талантливых учеников. Об этом заявил глава региона Дмитрий Артюхов на своей странице в сети «Инстаграм». Об этом: На Ямале победители Всероссийских олимпиад будут получать денежные премии

10:50 Торжественное открытие нового корпуса школы № 50 Твери состоялось 2 сентября, с Днём знаний школьников, их родителей, учителей поздравил губернатор Игорь Руденя. В общей сложности в Тверской области за парты сели 141 тыс. 813 учеников, что почти на две тысячи больше, чем в прошлом году, в том числе 14 тыс. 848 первоклассников. Об этом: Планы — амбициозные: Игорь Руденя поздравил школьников с Днём знаний

10:55 Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил молебен и праздничную литургию на начало учебного года. Служба прошла в Свято-Троицком кафедральном соборе. Учащиеся и студенты учебных учреждений РПЦ вместе со своими педагогами и родителями помолились о помощи в постижении наук и успешной добычи знаний в нынешнем учебном году. Об этом: В Екатеринбурге провели молебен в честь Дня знаний