Россия 1 сентября отмечает День знаний. Это государственный праздник, означающий начало учебного года.

Официальный статус государственного праздника День знаний получил в СССР указом Президиума Верховного совета СССР № 373−11 от 15 июня 1984 года. При этом единое начало учебного года в школах страны было установлено намного раньше — постановлением Совнаркома и ЦК ВКП (б) от 3 сентября 1935 года. После распада Советского Союза несколько стран, в том числе и Россия, сохранили у первого дня осени статус государственного праздника.

В 2019 году 1 сентября выпало на воскресенье, поэтому начало учебного года в школах, лицеях, колледжах и вузах начинается с понедельника, 2 сентября.

В Москве перед Днём знаний открылся масштабный международный форум «Город образования» на ВДНХ. В нём участвуют более ста компаний и свыше тысячи экспертов со всего мира.

Иван Шилов ИА REGNUM
Школа
08:11 01.09.2019

1 сентября выпало на выходной день и поэтому во многих школах торжественные линейки перенесли на 2 сентября. Но не в Тюмени. Там решили не нарушать традицию и ждут учащихся и их родителей на День знаний.

«Приглашаем Вас на торжественную линейку, посвященную Дню Знаний. Праздник состоится 1 сентября», — говорится на сайте гимназии №1.

Также читайте: В школах Тюмени не стали переносить линейки ко Дню знаний

08:15 01.09.2019

Выходной День знаний стал причиной того, что новоиспечённых студентов поздравили с праздником раньше срока. Так было, например, в Челябинске — первокурсники Южноуральского медуниверситета собрались на праздник уже 31 августа.

Также читайте: Челябинских студентов-медиков досрочно поздравили с Днём знаний

08:18 01.09.2019

С этого учебного года на территории школ посторонним попасть будет сложнее. Причина — в новых требованиях к антитеррористической безопасности, которые были утверждены 2 августа постановлением правительства № 1006. Школьные дворы, которые ранее были проходными дворами, теперь будут доступны школьникам, сотрудникам школ и (иногда) родственникам учащихся. Собак выгуливать теперь не получится.

Подробно: Антитеррор: территории школ закрывают от посторонних

08:22 01.09.2019

1 сентября в ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге пройдёт праздник, приуроченный к сегодняшнему празднику. Он называется «День знаний. Посвящение в первоклассники».

С 13:00 до 17:00 по местному времени тут пройдут концерт, детский квест «Познавайка», будут представлены различные лайфхаки для школьников, а также работать тематические фотозоны. А затем начнётся детская дискотека, которая продлится до 18:00.

08:46 01.09.2019

В челябинском парке имени Юрия Гагарина 1 сентября, в День знаний, пройдёт «Первоклассная линейка». Первый в их жизни школьный звонок услышат 100 первоклассников.

Читайте подробнее: В Челябинске 1 сентября пройдёт «Первоклассная линейка»

09:56 01.09.2019

Глава Курганской области Вадим Шумков поздравил 1 сентября 2019 года юных земляков с Днём знаний. Он назвал старт учебного года началом «пути, наполненного яркими событиями».

В Курганской области в 2019—2020 учебном году за парты сядут более 100 тысяч школьников, из них 11 тысяч первоклассников. К 1 сентября капитально отремонтированы 34 школы за счет бюджетных источников, еще более 10 — за счёт благотворительных средств крупных компаний. Школьный парк в этом году пополнят 70 новых автобусов.

Подробности в материале: «С началом пути»: глава Зауралья поздравил школьников с Днём знаний

10:37 01.09.2019

Традиционные линейки в школах 1 сентября прошли лишь в трёх районах Республики Бурятия — в Мухоршибирском, Заиграевском и Северо-Байкальском. Во всех остальных районах и в городе Улан-Удэ мероприятия, посвященные Дню Знаний, пройдут 2 сентября.

Подробности в материале: 1 сентября в Бурятии открылась лишь часть школ

11:07 01.09.2019

Театрализованные представления, посвященные Дню знаний, проходят в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Приглашения на эти спектакли получили абсолютно все первоклассники города.

Подробности в материале: Первоклассникам Петербурга покажут представление в Ледовом дворце

11:34 01.09.2019

Каждый десятый гражданин России, обращающийся к ростовщикам из микрофинансовых организаций, берет кредит для того, чтобы собрать детей к школе, отметил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов. По разным оценкам, «корзина первоклассника» обходится в среднем в 15−25 тыс. рублей в зависимости от региона, указал он.

11:48 01.09.2019

Глава Югры Наталья Комарова поздравила 1 сентября 2019 года юных земляков с Днём знаний. В своём обращении к педагогам, она перефразировала фразу из «Маленького принца» Антуана Де Сент-Экзюпери, отметив, что «мы в ответе за тех, кого научили», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Пусть этот школьный год станет для всех нас интересным, плодотворным!» — пожелала Наталья Комарова школьникам, студентам колледжей и вузов, их родителям и преподавателям.

Губернатор ХМАО отметила, что в новом учебном году за парты в автономном округе сядут 223 тысячи школьников, 16 тысяч студентов колледжей, около 21 тысячи студентов вузов. Особенно волнительным День знаний стал для 27 тысяч югорских первоклассников.

Читайте подробнее: Глава Югры: «Мы в ответе за тех, кого научили»

12:19 01.09.2019

В Пскове сегодня, 1 сентября, проходят различные мероприятия для школьников и студентов. В сквере у Дома офицеров проходит праздник «Прощай лето — здравствуй школа!». Программу для студентов организовал Псковский городской молодёжный центр — в День знаний он отмечает свой 9-й день рождения.

Торжественные линейки в псковских школах и учебные занятия начнутся в понедельник, 2 сентября.

Подробности в материале: Псковские школьники прощаются с летом на общегородском празднике

12:33 01.09.2019

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, поздравляя всех жителей региона с Днём знаний, отметил, что власти сделают «всё возможное, чтобы наша образовательная система была комфортной для каждого её участника».

По словам Ведерникова, 1 сентября в Псковской области идут в школы более 66 тыс. ребят, в средние специальные учебные заведения — 8,2 тыс. человек, в вузы — 6,5 тыс. студентов.

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Подробности в материале: Псковский губернатор пообещал сделать «комфортной» образовательную систему