День знаний в России 1 сентября — трансляция
1 сентября выпало на выходной день и поэтому во многих школах торжественные линейки перенесли на 2 сентября. Но не в Тюмени. Там решили не нарушать традицию и ждут учащихся и их родителей на День знаний.
«Приглашаем Вас на торжественную линейку, посвященную Дню Знаний. Праздник состоится 1 сентября», — говорится на сайте гимназии №1.
Также читайте: В школах Тюмени не стали переносить линейки ко Дню знаний
Выходной День знаний стал причиной того, что новоиспечённых студентов поздравили с праздником раньше срока. Так было, например, в Челябинске — первокурсники Южноуральского медуниверситета собрались на праздник уже 31 августа.
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С этого учебного года на территории школ посторонним попасть будет сложнее. Причина — в новых требованиях к антитеррористической безопасности, которые были утверждены 2 августа постановлением правительства № 1006. Школьные дворы, которые ранее были проходными дворами, теперь будут доступны школьникам, сотрудникам школ и (иногда) родственникам учащихся. Собак выгуливать теперь не получится.
Подробно: Антитеррор: территории школ закрывают от посторонних
1 сентября в ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге пройдёт праздник, приуроченный к сегодняшнему празднику. Он называется «День знаний. Посвящение в первоклассники».
С 13:00 до 17:00 по местному времени тут пройдут концерт, детский квест «Познавайка», будут представлены различные лайфхаки для школьников, а также работать тематические фотозоны. А затем начнётся детская дискотека, которая продлится до 18:00.
В челябинском парке имени Юрия Гагарина 1 сентября, в День знаний, пройдёт «Первоклассная линейка». Первый в их жизни школьный звонок услышат 100 первоклассников.
Читайте подробнее: В Челябинске 1 сентября пройдёт «Первоклассная линейка»
Глава Курганской области Вадим Шумков поздравил 1 сентября 2019 года юных земляков с Днём знаний. Он назвал старт учебного года началом «пути, наполненного яркими событиями».
В Курганской области в 2019—2020 учебном году за парты сядут более 100 тысяч школьников, из них 11 тысяч первоклассников. К 1 сентября капитально отремонтированы 34 школы за счет бюджетных источников, еще более 10 — за счёт благотворительных средств крупных компаний. Школьный парк в этом году пополнят 70 новых автобусов.
Подробности в материале: «С началом пути»: глава Зауралья поздравил школьников с Днём знаний
Традиционные линейки в школах 1 сентября прошли лишь в трёх районах Республики Бурятия — в Мухоршибирском, Заиграевском и Северо-Байкальском. Во всех остальных районах и в городе Улан-Удэ мероприятия, посвященные Дню Знаний, пройдут 2 сентября.
Подробности в материале: 1 сентября в Бурятии открылась лишь часть школ
Театрализованные представления, посвященные Дню знаний, проходят в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Приглашения на эти спектакли получили абсолютно все первоклассники города.
Подробности в материале: Первоклассникам Петербурга покажут представление в Ледовом дворце
Каждый десятый гражданин России, обращающийся к ростовщикам из микрофинансовых организаций, берет кредит для того, чтобы собрать детей к школе, отметил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов. По разным оценкам, «корзина первоклассника» обходится в среднем в 15−25 тыс. рублей в зависимости от региона, указал он.
Глава Югры Наталья Комарова поздравила 1 сентября 2019 года юных земляков с Днём знаний. В своём обращении к педагогам, она перефразировала фразу из «Маленького принца» Антуана Де Сент-Экзюпери, отметив, что «мы в ответе за тех, кого научили», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Пусть этот школьный год станет для всех нас интересным, плодотворным!» — пожелала Наталья Комарова школьникам, студентам колледжей и вузов, их родителям и преподавателям.
Губернатор ХМАО отметила, что в новом учебном году за парты в автономном округе сядут 223 тысячи школьников, 16 тысяч студентов колледжей, около 21 тысячи студентов вузов. Особенно волнительным День знаний стал для 27 тысяч югорских первоклассников.
Читайте подробнее: Глава Югры: «Мы в ответе за тех, кого научили»
В Пскове сегодня, 1 сентября, проходят различные мероприятия для школьников и студентов. В сквере у Дома офицеров проходит праздник «Прощай лето — здравствуй школа!». Программу для студентов организовал Псковский городской молодёжный центр — в День знаний он отмечает свой 9-й день рождения.
Торжественные линейки в псковских школах и учебные занятия начнутся в понедельник, 2 сентября.
Подробности в материале: Псковские школьники прощаются с летом на общегородском празднике
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, поздравляя всех жителей региона с Днём знаний, отметил, что власти сделают «всё возможное, чтобы наша образовательная система была комфортной для каждого её участника».
По словам Ведерникова, 1 сентября в Псковской области идут в школы более 66 тыс. ребят, в средние специальные учебные заведения — 8,2 тыс. человек, в вузы — 6,5 тыс. студентов.
Подробности в материале: Псковский губернатор пообещал сделать «комфортной» образовательную систему
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил всех с Днем знаний и началом учебного года.
Читайте также: Володин в День знаний пожелал здоровья, успехов и отличных оценок
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил школьников с Днём знаний, отметив, что «период жизни от первой школьной линейки до получения диплома — важнейший для каждого человека».
Он пожелал школьникам удачи, уточнив, что важнейшая задача государства — дать ребятам «максимально качественное образование».
Торжественные линейки в регионе пройдут 2 сентября.
Традиционный городской праздник «До свидания, лето! До свидания!», посвящённый окончанию летних школьных каникул и началу нового учебного года, в Великом Новгороде прошёл ещё в пятницу, 30 августа. Традиционно школьников с началом учебного года поздравило руководство города, в том числе мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин. При этом сами занятия и торжественные линейки пройдут в городских школах 2 сентября, в понедельник.
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Министр образования и науки Татарии Рафис Бурганов поздравил школьников республики с Днём знаний. Он отметил, что прошедший учебный год был успешен для региона, а средний балл ЕГЭ «значительно превысил прошлогодний». Также выросло число стобалльников и высокобалльников.
В Казани торжественные линейки пройдут 2 сентября, как и в ряде других городов региона.
Всего в новом учебном году в Татарии за парты сядут свыше 51,3 тыс. первоклассников. Свои двери распахнут более 1,4 тыс. школ, в том числе и пять новых.
Глава Татарии Рустам Минниханов поздравил школьников и их родителей, а также педагогов с Днём знаний, отметив, что «образование и наука — прочная основа успешности и процветания каждого народа, каждого государства».
Минниханов процитировал слова татарского поэта Габдуллы Тукая, что «любое счастье, любое благоденствие, любое освобождение можно ожидать только от знания и просвещения».
Глава региона отметил, что республика на сегодня один из лидеров в реализации нацпроекта «Образование».
В Тюменской области школьники сели за парты 1 сентября. Фото пресс-службы администрации Тюмени.
Глава Тюменской области Александр Моор поздравил 1 сентября юных земляков, педагогов и их родителей с Днём знаний. В своём обращении он отметил, что двери всех учебных заведений региона открылись в воскресный день согласно традиции. За парты в 2019 году сели более 24 500 тюменских первоклассников.
«Желаю педагогам благодарных учеников чувства удовлетворения от работы, родителям — взаимопонимания, мудрости и оптимизма. А всем ребятам — новых больших побед и ярких впечатлений, интересных встреч и хороших оценок!» — обратился к землякам Александр Моор.
Глава региона также отметил, что система образования Тюменской области по праву считается одной из лучших в стране. С каждым годом в области растёт количество 100-балльников по итогам ЕГЭ, увеличивается число победителей и призёров всероссийских олимпиад и международных чемпионатов.
Подробности в материале: В Тюменской области за парты сели более 24,5 тысяч первоклассников
Псковский государственный университет отмечает День знаний и начало нового учебного года в Финском парке Пскова. Фото: официальная страница вуза в «ВКонтакте»: vk.com/pskgu
В Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого (НовГУ) традиционный праздник начала учебного года — День первокурсника — состоится 2 сентября. Сразу после утренних торжеств в вузе состоится запуск нового формата обучения: модели «НОВый университет. Эволюция». Это новый, проблемно-ориентированный формат обучения.
Читайте также: Новгородский госуниверситет отметит День первокурсника 2 сентября
В Тюмени глава региона Александр Моор 1 сентября открыл второй корпус школы №65. Подарком от губернатора на новоселье стали два школьных автобуса.
Строительство нового корпуса школы №65 стартовало осенью 2017 года и завершилось в июле 2019 года. В новом учебном году здесь будут учиться 2,4 тыс. школьников.
Учебное заведение площадью 20 тыс. кв. м поделено на три блока. Средние и старшие классы расположены на первом этаже, начальные — на втором. На третьем этаже разместились столовая, спортивный зал, библиотечный комплекс, актовый зал и администрация школы.
В новом корпусе открыт «НаукоЛаб», студии 3D-моделирования и прототипирования, лаборатория по робототехнике и технический центр для проведения занятий по обработке дерева и металла. Учебное заведение адаптировано для маломобильных людей, вплоть до специальных санузлов.
Читайте подробнее: В новой школе Тюмени оборудован технический центр и «НаукоЛаб»
Открытие новой школы в Тюмени.
Губернатор Тюменской области Александр Моор и детские шахматы.
Подарок главы региона новой школе.
Первый шаг в новой школе запомнит «Инстаграм».
Ваш ход, ученики.
В новой школе будут готовить будущих гуру робототехники.
Фото предоставлены пресс-службой губернатора Тюменской области.
Губернатор Тюменской области Александр Моор открыл 1 сентября второй корпус средней школы №2 в Заводоуковске. Новое учебное учреждение рассчитано на 900 учащихся.
Помимо учебных кабинетов, в новой школе разместились библиотека, столовая, спортзал, зал хореографии и гимнастики, активные зоны отдыха.
Здесь оборудован «НаукоЛаб». Учебный процесс в нём происходит с использованием интерактивных и мультимедийных средств. К примеру, на уроках биологии школьники используют очки виртуальной реальности, чтобы глубже погрузиться в биохимические процессы, происходящие внутри живой клетки.
Подробности в материале: В Тюменской области открылась школа с хореографическим залом
Фото пресс-службы губернатора Тюменской области.
Открытие новой школы в городе Заводоуковске Тюменской области.
Подарок от губернатора — школьный автобус.
Путеводитель в школьной жизни в виде робота.
Не отошли от каникулов. Ученики школы №2 в зоне отдыха.
Первый урок в «НаукоЛабе»
Напутствие главы региона ученикам новой заводоуковской школы.
Фото предоставлены пресс-службой губернатора Тюменской области.
Эпохальным событием назвал губернатор Архангельской области открытие новой школы в поселке Ерцево
Об этом: В Архангельской области открыли школу, «не уступающую московским»
В Тюменской области Госавтоинспекция совместно с волонтёрами провела 1 сентября акцию #СбавьтеСкорость в населённых пунктах и на трассах региона. Водителям и пешеходам было предложено подписать плакаты и сделать фото с баннерами, призванными привлечь внимание к безопасности на дорогах.
С начала 2019 года в Тюменской области произошло 310 дорожно-транспортных происшествий с участием детей: погибли 2 ребенка, 336 детей ранены. Каждое пятое ДТП произошло из-за неправильного выбора водителями скоростного режима. Причём 29 детей сбиты на пешеходных переходах.
Читайте также: Тюменские госавтоинспекторы привели печальную статистику ДТП с детьми
В поселке Вознесенье Подпорожского района — на «дальнем» востоке Ленинградской области — сегодня, 1 сентября, состоялось открытие новой школы. В новом здании также будет работать школа искусств и краеведческий музей.
Подробности в материале: В самом дальнем уголке Ленобласти открыли новую школу на 350 учеников
«Жизненный путь каждого из нас во многом определяется школьными и студенческими годами, поэтому сегодня в Приморье идёт активная модернизация всех уровней образования», — сказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, поздравляя с Днём знаний.
Об этом: В Приморье идёт активная модернизация всех уровней образования
К началу учебного года в Якутии свои двери для школьников распахнули три новые школы.
Подробности в материале: В Якутии 1 сентября открыли три новые школы
С началом учебного года поздравил жителей Якутии председатель правительства республики Владимир Солодов. Он пожелал детям успехов, учителям — достойных учеников.
«Ваша профессия, без преувеличения, является главной в нашем обществе. Потому что именно вы создаете будущее. То, чему вы учите детей, то, какие ценности вы прививаете, станет основой нашего общества на грядущие десятилетия», — сказал Владимир Солодов.
Об этом: Якутия: 1 сентября знаменует верховенство, ценность знаний в нашем обществе
Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин поздравил земляков с Днём знаний и пожелал всем доброго старта в мир знаний.
Читайте также: Чукотка: 1 сентября — особый и трогательный день для всех поколений
В школах Республики Алтай сегодня, 2 сентября, пройдут торжественные школьные линейки.
Читайте также: В Республике Алтай пройдут торжественные линейки, посвящённые Дню знаний
В свободном порту Ванино отмечают День знаний. В крупнейшей школе порто-франко, № 3, за парты сели 70 первоклассников. К учебе приступили три профильных инженерных класса дочерней структуры Сибирской угольной энергетической компании — «АО «Дальтрансуголь». Выпускники инженерных классов успешно обучаются сегодня не только в технических, но и многих других вузах Дальнего Востока и России.
Читайте подробнее: В свободном порту Ванино Хабаровского края отмечают День знаний
На Камчатке новый учебный год начался с молебна. Он прошел в кафедральном соборе Петропавловска-Камчатского, в нем приняли участие руководители системы образования региона, школьники и их родители.
Читайте также: На Камчатке новый учебный год начался с молебна
В Казани открыта первая в Поволжье кембриджская международная школа, выпускники которой, помимо стандартного аттестата, получат и кембриджский сертификат. Обучать детей планируют на четырёх языках — помимо русского и татарского, это будут английский и ещё один на выбор — испанский или китайский.
Об этом: В Татарии открылась кембриджская школа с обучением на четырёх языках
89 студентов в новом учебном году получат именные стипендии главы Татарии. Из них 53 приехали обучаться в Казань из других регионов России. Стипендия составляет 5,5 тыс. рублей.
Подробности в материале: В Татарии почти 90 студентов получат стипендии главы республики
В Татарии за парты сядут 51 тысяча 321 первоклассник, из которых 17,3 тысячи в Казани. В прошлом году в регионе было 50,329 тыс. первоклассников, а в столице — 16,912 тыс.
В школы Татарии в новом учебном году придут свыше одной тысячи молодых учителей, из которых около 400 — в Казани.
В новом учебном году 2019/2020 школьников Татарии будут перевозить 795 школьных автобусов, оборудованных системой Глонасс+112. Подвоз будут осуществлять для 20 928 учащихся по 863 школьным маршрутам.
На Ямале в новом учебном году немецкая компания Wintershall Dea открывает в Новом Уренгое корпоративный класс со специализацией по химии.
Класс оснащён современным лабораторным оборудованием. Проект призван содействовать налаживанию межкультурного обмена в сфере образования и науки между Ямалом и Германией. Отмечается, что компания Wintershall Dea поддерживает ежегодные ученические обмены между Северогессенским школьным исследовательским центром и новоуренгойской школой N 17. Ямальские школьники вместе со сверстниками из немецкого города Касселя не первый год работают над проектами в области климатических исследований.
Читайте подробнее: Немецкая фирма открыла на Ямале корпоративный класс
Школы Южно-Сахалинска приняли в День знаний 3 тыс. первоклассников. Из 96 первых классов 9 — новые. Они открылись благодаря строительству современных пристроек к школам. Врио главы Сахалина Валерий Лимаренко пообещал, что в течение 5 лет в области появится 26 новых школ и 14 детсадов.
Подробности в материале: Школы Южно-Сахалинска приняли 3 тыс. первоклассников
«Желаю вам всем хороших оценок и отличных достижений на этом непростом, но важном для вас и региона пути», — поздравил учеников, учителей и родителей с 1 сентября губернатор Магаданской области Сергей Носов.
Читайте подробнее: Глава Колымы Носов с первоклассниками прошёл в торжественном шествии
В Иркутске открылся памятник школьному дневнику. Как сообщает официальный сайт региона, скульптурная композиция установлена на территории общеобразовательной школы №24 и представляет собой раскрытый дневник с очертаниями двух ладоней (символ единства и преемственности выпускников и первоклассников), в котором стоят пятерки (символ успешной учебы), а также указана юбилейная дата.
Читайте подробнее: В Иркутске открыли памятник школьному дневнику
Средняя заработная плата педагогов общего образования в Татарии была на уровне 38,5 тыс. рублей. При этом в Актанышском районе, где главой несколько лет уже является бывший министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов, она была одной из самых низких по республике — 30 875,2 рубля. Хуже дела обстояли только в Алексеевском районе — 29 641,8 рубля и Сабинском, что почти 20 лет возглавляет брат главы республики Раис Минниханов, — 30 628,5 рубля. Помимо этого, в 25 районах зарплаты не дотягивали до средней в целом по экономике республики.
Подробности в материале: В районе экс-министра образования Татарии — самые низкие зарплаты учителей
В Муромцевском районе Омской области в селе Петропавловка открыли ультрасовременную школу, построенную на частные инвестиции. В школе, оснащённой самым современным оборудованием, будут обучаться более 200 детей. Здесь есть мобильные классы, лингофонные кабинеты, робототехника и так далее.
Читайте также: В омском селе открыли ультрасовременную школу
По случаю начала нового учебного года мэр Иркутска Дмитрий Бердников поздравил не только школьников и их родителей, но и педагогов. В его поздравительном обращении к горожанам, в частности, сказано:
Об этом: «Вы не просто учите детей»: мэр Иркутска поздравил педагогов
В Татарии до конца 2019 года будут построены ещё одна школа и два пристроя, а также пять детсадов. Ко Дню знаний в республике открыли свои двери пять новых школ и 23 детсада. В целом же в регионе работают 1 402 школы.
Накануне, 1 сентября, в посёлке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Якутии обнаружено тело 12-летнего мальчика. Следственный комитет проводит проверку.
Читайте подробнее: В районе Якутии отменили торжества 1 сентября из-за смерти ребёнка
В Забайкальском крае все торжественные мероприятия, посвящённые началу нового учебного года, начались сегодня, 2 сентября. Глава региона Александр Осипов уже побывал на торжественной линейке в читинской школе №42, в которой будут учиться 750 детей, 90 из которых являются первоклассниками.
«Пусть ученики будут друг другу братьями и сестрами, а преподаватели станут вторыми мамами и папами», — подчеркнул врио губернатора.
Об этом: Глава Забайкалья: «Пусть ученики будут друг другу братьями и сестрами»
Фото Анастасии Степановой.
В Забайкальском крае и всех образовательных учреждениях региона сегодня, 2 сентября, проходит множество мероприятий, посвящённых началу учебного года. По случаю 1 сентября правительство региона поздравило с праздником все жителей региона:
«Поздравляем вас с 1 сентября — Днем знаний. Это волнующий праздник для первоклашек, которые впервые пойдут в школу, и для их родителей, провожающих мальчишек и девчонок на школьный порог», — сказано в правительственном поздравлении.
Читайте также: «Волнующий праздник»: забайкальские власти поздравили детей с 1 сентября
Большинство районов Татарии проведёт торжественную линейку 2 сентября, несмотря на рекомендации минобрнауки РТ не переносить их с 1 сентября, выпавшего на воскресенье.
Начальник управления образования Казани Ильнар Хидиятов, наоборот, ранее отметил, что День знаний можно провести и 2 сентября, потому что первое — выходной день, и педагоги должны в этот день отдыхать. Выбор даты торжественных линеек оставили за администрацией школ.
В Екатеринбурге проводится интерактивный фотоконкурс «День знаний», в котором может принять участие каждый житель областного центра. Он организован администрацией города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Оцениваться будут тематические фотографии, размещённые горожанами на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram и помеченные хэштегом #день_знаний_ekburg. Как уточнили организаторы мероприятия, участник также должен зарегистрироваться на официальном городском портале.
Читайте также: В Екатеринбурге стартовал фотоконкурс «День знаний»
За все 55 лет существования в средней общеобразовательной школе №1, расположенной в поселке Кокуй Сретенского района Забайкальского края, ни разу не делали ремонт. Но дело, похоже, сдвинулось с мёртвой точки после того, как это общеобразовательное учреждение посетил новый глава региона Александр Осипов.
Читайте подробнее: Одна из школ Забайкалья 55 лет не видела капитального ремонта
В школах Казани, по данным на 20 августа 2019 года, не хватало 50 специалистов, в числе которых 12 математиков, десять учителей русского языка и шесть учителей физики.
Об этом: В школах Казани не хватает математиков и учителей русского языка
По случаю начала нового учебного года администрация Барнаула и Барнаульская дума поздравили горожан с 1 сентября:
«Школьные годы — самые важные в жизни. У маленького человека формируется характер, он учится справляться с трудностями, достигает первых успехов. В этом ему помогают педагоги и родители, вкладывающие душу в эту созидательную работу. Но очень многое зависит и от самого ученика».
Читайте также: Мэрия Барнаула: «Школьные годы — самые важные в жизни»
В Алтайском крае сегодня, 2 сентября, проводят торжественные линейки, посвящённые началу учебного года. В одной из них — в Бийском лицее-интернете — принял участие губернатор региона Виктор Томенко и заявил, что «за это лето сделано все для того, чтобы учебный процесс своевременно начался».
Однако ранее стало известно, что как минимум учащиеся двух алтайских школ не сядут за парты своих родных учебных заведений по причине ремонта или отсутствия такового.
Читайте также: В Алтайском крае сделал всё, для своевременного начала школьного процесса?
В Марий Эл за парты впервые сядут почти 9,7 тыс. первоклассников, а для более 10 тыс. учеников новый учебный год завершится выпускными экзаменами.
В Марий Эл местные Кулибины «раз за разом доказывают, что могут работать эффективнее государственных служб». Энтузиаст-одиночка Алексей Васенкин в деревне Лопово сконструировал и построил мост, который не только «функциональный, но и красивый»: теперь деревенским детишкам не приходится делать крюк в пару километров, чтобы добраться до Арборской школы. Об этом пишет на своей странице в «Фейсбуке» депутат Госдумы Сергей Казанков (фракция КПРФ).
Подробнее: Житель Марий Эл к 1 сентября построил мост, сокративший расстояние до школы
В Оренбургской области 2 сентября проходят линейки, приуроченные ко Дню знаний. Традиционно в них участвуют и представители власти, сообщает пресс-служба облправительства.
И. о. первого вице-губернатора Сергей Балыкин посетит линейку в Новосергиевской школе №1. И. о. вице-губернатора Павел Самсонов будет на мероприятии в школе села Зубочистка Первая, а и. о. вице-губернатора Олег Димов, как ожидается, примет участие в мероприятиях для студентов Оренбургского госуниверситета.
Читайте также: В Оренбуржье проходят традиционные линейки ко Дню знаний
В Башкирии в новом учебном году примут порядка 488 тыс. учащихся, в том числе более 55 тыс. первоклассников. С учётом ввода 21 новой школы доля обучающихся во вторую смену сократится до 8%.
В Уфе со 2 сентября в образовательных организациях и в подростковых центрах в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом начнутся мероприятия, посвящённые трагическим событиям в Беслане. Будут организованы классные часы и тематические уроки, конкурсы рисования, спортивные мероприятия, лекции, беседы и круглые столы, а также родительские собрания. В школьных библиотеках оформят книжные и художественные выставки, информационные стенды.
В мечетях и храмах пройдут богослужения и молитвенные поминовения жертв террористических атак, а также военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга по пресечению актов терроризма.
В образовательных учреждениях Челябинска не все стали переносить линейки ко Дню знаний. Об этом пишут местные СМИ.
Возле Театра драмы праздник к 1 сентября провели для учащихся лицея №11 и их родителей. Также линейка прошла в гимназии №1, которая никогда не изменяет традиции.
Подробности в материале: В Челябинске не все перенесли линейки ко Дню знаний
В Уфе в парке имени Н. Гастелло прошёл семейный праздник, посвященный Дню знаний. Главным событием стало открытие многофункциональной площадки для занятий футболом, волейболом и теннисом.
День знаний в Уфимском государственном нефтяном техническом университете завершился исполнением гимна России иностранными студентами вуза.
В преддверии Дня знаний в Красноярске на острове Татышев прошло мероприятие для старшеклассников и молодых педагогов — «Школьный пикник». Как сообщили в мэрии Красноярска, в этом году главной темой «Школьного пикника» стали «Профессии будущего». Школьники познакомились с перспективными профессиями, которые будут востребованы через пять-десять лет.
Читайте подробнее: В Красноярске прошёл «Школьный пикник»
Начало учебного года 2019−2020 года в Бурятии разделило школы Бурятии. Если в учебных заведениях Мухоршибирского, Заиграевского и Северо-Байкальского районов линейки прошли первого сентября, то во всех остальных — второго. Всего в этом году в школы республики пойдут 145 тысяч учеников, из них 16,5 тысяч первоклассников.
Читайте подробнее: В Бурятии впервые пошли в школы 16,5 тыс. учеников
В Екатеринбурге и окрестностях мероприятия ко Дню знаний совпали с дождём. Он начался ночью и продолжается сейчас.
Также на улице прохладно — местами температура чуть выше пяти градусов тепла.
Подробности в материале: На Урале День знаний отмечают под дождём
Алтайские первоклассники, впервые идущие в школы, прошли парадом по главному проспекту Горно-Алтайска. Парад был приурочен к Дню города, который прошёл 31 августа. Как отмечается, в нём приняли участие более 1200 учеников из 11 городских школ. По словам главы республики Олега Хорохордина, первоклассники стали главными участниками праздника.
Читайте подробнее: На Алтае прошёл парад первоклассников
В Красноярске в новом учебном году в 116 общеобразовательных учреждениях будут обучаться более 117 тысяч человек.
Читайте также: В Красноярске свои двери открыли 116 общеобразовательных учреждений
1 сентября в Туве прошёл день исторической памяти и чести добровольцев Тувинской Народной Республики. В этот день 1943 года, по словам главы республики Шолбан Кара-оола, две сотни тувинских добровольцев отправились на фронты Великой Отечественной войны. В целях увековечивания памяти добровольцев и воспитания у подрастающего поколения патриотизма, 1 сентября в столице Тувы прошла церемония посвящения в ряды движения «Юнармия».
Читайте также: В День знаний в Туве вспоминают добровольцев в Великой Отечественной войне
В Омской области в этом году за парты сели 27 тысяч первоклассников, в том числе 15 тысяч — в Омске. Во всех 712 образовательных организациях региона прошли торжественные линейки.
Читайте подробнее: В Омской области в школы пошли 27 тысяч первоклассников
В Ульяновске прошёл «Губернаторский приём первоклассников». Всего в Ульяновской области впервые за парту сядут 16 тыс. детей.
Фото: ulgov.ru
В Ульяновске 2 сентября сотрудницы бюджетных организаций, воспитывающие детей школьного возраста, получили оплачиваемый выходной.
Первого сентября в центре Улан-Удэ прошёл традиционный перед началом учебного года «детский» Крестный ход. После возвращения в Свято-Одигитриевский собор глава Бурятской митрополии митрополит Савватий совершил молебен на начало учения отроков.
Читайте подробнее: В честь начала учебного года школьники в Бурятии прошли Крестным ходом
В школах города Уссурийск в Приморье учебный год начнётся лишь 9 сентября — из-за ливневых тропических дождей многие школы были затоплены и не успели просохнуть.
Подробности в материале: Некоторые школы в Приморье начнут учебный год на неделю позже
В новом учебном году в школы Крыма пошли 208 тысяч школьников, первоклассников почти 24 тысячи. В одиннадцатый класс пошли учиться 9,9 тысячи школьников.
Читайте также: Почти 24 тысячи школьников Крыма пошли в первый класс
В Туве остаётся самый высокий по России процент мужчин среди школьных педагогов — около 15%. Проект по привлечению мужчин в школы стартовал в 2014 году. По словам главы республики Шолбана Кара-оола, сформировать гармоничную личность невозможно без баланса между «мужскими» и «женскими» методами воспитания.
Подробности в материале: Тува стала лидером в России по числу учителей-мужчин
В Комсомольске-на-Амуре открыли инженерную школу. За парты сели 364 ученика. В школе будут готовить учащихся к поступлению в технические вузы и работе на высокотехнологичных производствах.
Читайте также: В Комсомольске-на-Амуре открыли инженерную школу
Учителя в Алтайском крае получают в среднем 24 249 рублей, а средняя по региону зарплата составляет 21 830 рублей. Это, судя по рейтингу, опубликованному в «Коммерсанте», один из самых маленьких в России показателей.
Меньше, чем на Алтае, работники образования получают только в Северной Осетии (21 575 рублей), Карачаево-Черкесии (21 773 рубля), Ингушетии (21 647 рублей), Кабардино-Балкарии (22 141 рубль), Дагестане (22 238 рублей), Ивановской области (22 355 рублей), Калмыкии (23 327 рублей), Мордовии (24 121 рубль) и Костромской области (24 180 рублей).
Читайте подробнее: Алтайский край вошёл в антирейтинг по размеру учительских зарплат
В Чечне 2 сентября сядут за парты 282 тыс. школьников. Из них первоклассников — 33 800 человек Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал президенту РФ Владимиру Путину на встрече в Ново-Огарево 31 августа. В республике все еще не решена проблема трехсменного обучения, о чем главе государства доложил чеченский лидер, рассчитывая на поддержку федеральных властей.
Читайте также: Кадыров доложил Путину о количестве первоклассников
1 сентября в Чувашии первый звонок прозвенел в 28 школах. 2 сентября праздничные линейки проходят во всех остальных школах. Всего в республике учеников примут 423 школы.
На Ямале победители и призёры Всероссийских школьных олимпиад будут получать премии от 150 до 300 тыс. рублей. Такое же денежное вознаграждение ждёт и учителей, подготовивших талантливых учеников. Об этом заявил глава региона Дмитрий Артюхов на своей странице в сети «Инстаграм».
Об этом: На Ямале победители Всероссийских олимпиад будут получать денежные премии
Торжественное открытие нового корпуса школы № 50 Твери состоялось 2 сентября, с Днём знаний школьников, их родителей, учителей поздравил губернатор Игорь Руденя. В общей сложности в Тверской области за парты сели 141 тыс. 813 учеников, что почти на две тысячи больше, чем в прошлом году, в том числе 14 тыс. 848 первоклассников.
Об этом: Планы — амбициозные: Игорь Руденя поздравил школьников с Днём знаний
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил молебен и праздничную литургию на начало учебного года. Служба прошла в Свято-Троицком кафедральном соборе.
Учащиеся и студенты учебных учреждений РПЦ вместе со своими педагогами и родителями помолились о помощи в постижении наук и успешной добычи знаний в нынешнем учебном году.
На территории Калужской области к работе приступили 346 школ, где будут учиться 110 тысяч 200 детей, из которых почти 13 тысяч — первоклассники. День знаний в регионе начался с открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности. В школах и вузах проходят тренировки по экстренной эвакуации, показательные выступления пожарных и спасателей, демонстрация пожарно-спасательной техники и оборудования.
Читайте также: В Калужской области к занятиям приступили боле 110 тысяч школьников
46 тысяч школьников Севастополя пришли на торжественные линейки, из них более пяти тысяч — первоклассники.
Читайте подробнее: В школы Севастополя пришло более пяти тысяч первоклассников
В подтопленных посёлках Хабаровского края спасатели на руках несли детей на торжественные линейки, отвозили на машинах, чтобы школьники не намокли и пришли на линейки красивые и нарядные.
Об этом: В посёлках Хабаровского края и ЕАО спасатели отнесли детей в школу на руках
По данным ВЦИОМ, главные социальные задачи современной школы — не только образование и воспитание, но и расширение кругозора детей (48%), развитие аналитического мышления и умения рассуждать (41%), развитие талантов и индивидуальных способностей (39%).
Читайте подробнее: Жители РФ назвали главные социальные задачи школы
Курс «Прокурорский надзор (введение в специальность)» пройдут учащиеся 10-го класса средней школы № 33 Великого Новгорода.
«В рамках курса, который проведут сотрудники прокуратуры Новгородской области, школьники узнают о целях и направлениях работы надзорного ведомства, основах правовой теории и культуры. Кроме теоретических знаний учащиеся на практических занятиях познакомятся с ежедневной работой прокурора», — сообщили в ведомстве.
Запланировано участие школьников в деловой игре, посвящённой рассмотрению уголовного дела судом.
Читайте подробнее: В одной из школ Великого Новгорода будут учить прокурорскому надзору
В Новосибирской области сегодня, 2 сентября, прозвенели первые в этом учебном году школьные звонки.
За парты 983 школ сели более 338 тысяч учеников, из них 38 тысяч — это первоклассники.
В этом году, в регионе открываются шесть новых или полностью реконструированных школ.
В рамках реализации указа президента РФ и в рамках национальных проектов и федеральных программ региону предстоит построить ещё 48 школ до 2024 года.
Читайте подробнее: Школьные звонки прозвенели для 38 тысяч новосибирских первоклассников
Президент РФ Владимир Путин 2 сентября прилетел в Иркутскую область, сообщили на сайте Кремля. Также на официальном сайте ещё раз уточнили план работы главы государства в регионе.
Об этом: Посетит школу, проведёт совещание: Владимир Путин в Иркутской области
Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме будут настаивать на рассмотрении законопроекта о дополнительных гарантиях педагогическим работникам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 сентября, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.
«До сих пор законопроект не рассмотрен Госдумой. Но мы будем настаивать на его принятии в предстоящей осенней сессии. Проблематика образования была и остается приоритетом работы нашей фракции», — отметил Миронов.
Читайте подробнее: Миронов настаивает на принятии закона о гарантиях учителям
В торжественной линейке школы № 1 в Екатеринбурге принял участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.
В ходе мероприятия Евгений Куйвашев сказал напутственную речь учителям, учениками и их родителям, а также поздравил всех с началом нового учебного года.
Об этом: В Екатеринбурге торжественную линейку в школе № 1 посетил губернатор
Мэр Северодвинска Игорь Скубенко поздравил детей с Днем знаний.
«На вас, молодых, талантливых, энергичных, мы возлагаем большие надежды. Вам предстоит преумножить экономическое, интеллектуальное и культурное богатство города, региона и всей России», — заявил градоначальник.
Читайте также: Мэр Северодвинска — школьникам: «Мы возлагаем большие надежды на вас»
По данным ВЦИОМ, более половины опрошенных родителей детей школьного возраста (52%) полностью удовлетворены качеством подготовки в школе, отчасти удовлетворены, отчасти нет — 32%, не удовлетворены — 15%.
Читайте также: Более половины родителей удовлетворены качеством подготовки в школе
В первый раз в Севастополе школьная линейка прошла в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».
Читайте подробнее: В Севастополе впервые провели линейку в древнем Херсонесе
В Красноярском крае новый учебный год начался для 346 тысяч школьников. Торжественные линейки в большинстве школ края прошли 2 сентября. Свои двери для учеников открыли 1075 школ.
Подробности в материале: Сотни тысяч школьников сели за парты в Красноярском крае
В Ростовской области сегодня, 2 сентября, День знаний отмечают около 1 млн жителей. С праздником земляков поздравил донской губернатор Василий Голубев.
«Друзья, с Днем знаний вас! Важная дата для почти миллиона жителей Ростовской области — школьников, студентов, их педагогов и наставников. Пусть новый учебный год подарит радость открытий и творческих находок для всех, кто отправляется покорять новые вершины знаний!» — написал в своём микроблоге Instagram глава региона.
Подробности в материале: Около миллиона жителей Ростовской области отмечают День знаний
И. о. губернатора Михаил Развожаев поздравил школьников и учителей с началом учебного года.
Подробности в материале: Образование в Севастополе должно быть более эффективным — и. о. губернатора
В Свердловской области в День знаний сотрудники дорожной полиции проводят разъяснительную работу с водителями и пешеходами (в том числе и со школьниками), напоминая им о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Также возле школ и на маршрутах движения учащихся расставлены дополнительные мобильные комплексы видеофиксации.
Читайте подробнее: В День знаний на Урале вводятся дополнительные меры безопасности на дорогах
В Перми снова начались занятия в корпусе школы № 30, рассчитанном на 800 мест. Здание находится на улице Ивана Франко, 43.
Подробности в материале: В Перми после ремонта открылся школьный корпус на 800 мест
На Ямале ради «небольшого хайпа» посулили школьникам бесплатный кальян. Реклама кальянной из Нового Уренгоя возмутила жителей арктического региона.
Подробности в материале: На Ямале ради «небольшого хайпа» посулили школьникам бесплатный кальян
В Ростовский области впервые школьный звонок прозвенел для 47 тыс. ребят. Всего в новом учебном году донские школы примут 420 тыс. учащихся. С началом учебного года на Дону открылись двери в 2 тыс. 697 образовательных организациях. Это школы, детские сады, учреждения профобразования и дополнительного образования, школы-интернаты.
Об этом: Первый школьный звонок прозвенел для 47 тыс. ростовских учеников
В Рассказово Тамбовской области сегодня, 2 сентября, открыли инновационное образовательное учреждение на 900 мест — «Школа-центр современных индустриальных технологий».
Глава региона подчеркнул, что по уровню технической оснащенности этой школы и по тем возможностям, которые она предоставляет ученикам, «по готовности вести образовательный процесс на суперсовременной основе, по профессиональной подготовке учителей и всего персонала», рассказовская школа «может соперничать с самыми лучшими школами, которые расположены в столице и других крупных городах страны».
Подробнее: В Тамбовской области открыли «новую супершколу» на 900 ученических мест
Все без исключения школы Крыма готовы к новому учебному году с точки зрения обеспечения мер безопасности, сообщил журналистам глава республики Крым Сергей Аксёнов.
Подробности в материале: Глава Крыма рассказал о готовности и безопасности школ полуострова
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый ИТ-класс в московской школе № 1560, передаёт 1 сентября корреспондент ИА REGNUM.
«Поздравляю с началом нового учебного года! Новый учебный год для вас начался в необычном учебном классе. Как настроение?» — обратился к учащимся Собянин.
Читайте подробнее: Собянин 1 сентября открыл в Москве новый ИТ-класс
В IT-классах столичных школ детей обучат работать с элементами искусственного интеллекта. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин при посещении одного из таких классов в московской школе № 1560, передает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: Московских школьников научат работать с искусственным интеллектом — фото
В учебные заведения Московской области 2 сентября отправились 1,6 млн учащихся. Все праздничные линейки и первые уроки в регионе прошли без происшествий.
В 2019 году образовательную деятельность в Подмосковье осуществляют 2 тыс. детских садов, 1,5 тыс. школ, 49 колледжей и шесть вузов. По сравнению с 2018 годом, число школьников в регионе выросло на 47 тыс. детей, а число педагогов увеличилось на 2,7 тыс. человек — до 93 тыс.
Об этом: В школы и вузы Подмосковья отправились 1,6 млн учащихся
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин 2 сентября открыл в Томске новую школу «Эврика-развитие». Она расположена на улице Федоровского, 4.
«Сегодня мы открываем новую школу — второй дом для маленьких жителей большого жилого района Солнечная Долина!» — сказал глава региона на праздничной линейке.
Об этом: Губернатор открыл новую школу «Эврика-развитие» в Томске
Бюст Николаю Лаверову открыли на родине академика.
«Николай Павлович — это личность колоссального масштаба. Ломоносов нашего времени. Он всегда видел суть проблемы и решал ее. Николай Павлович не только ученый, но и государственный деятель: для него главными были интересы страны. При этом он всегда был открытым человеком, мог свободно разговаривать как с президентом, так и с простым рабочим», — вспомнил об ученом президент Ломоносовского фонда Константин Лобанов.
Читайте также: «Ломоносов нашего времени»: у коношской школы открыли бюст Николаю Лаверову
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сегодня, 2 сентября, поздравил с началом учебного года учеников основной школы имени Дмитрия Некрасова, расположенной в деревне Богослово в Пестовском районе. Школа здесь основана в 1885 году. Сейчас в ней учатся 19 детей из восьми окрестных деревень, в том числе два первоклассника. В следующем, 2020 году, школе пообещали реконструировать систему отопления — в настоящее время здание отапливается 18 печами.
Об этом: Новгородский губернатор поздравил школьников отдалённой сельской школы
В Санкт-Петербурге 2 сентября начал свою работу свою работу филиал Пансиона воспитанниц Министерства обороны России. Среди зачисленных в него — Даша Рогозина из Иваново, которая рассказала президенту Владимиру Путину о том, что мечтает о карьере офицера ВМФ.
Подробности в материале: В Петербурге открыт военный пансион для девочек: собеседница Путина здесь
У жителей села Большая Тура Карымского района Забайкальского края 1 сентября 2019 года случился двойной праздник. Помимо торжеств по случаю Дня знаний, в этом населённом пункте открыли новую современную школу. Теперь сотням детей не придётся ездить за 15 километров в учебное заведение поселка Дарасун.
Читайте также: В Забайкалье к 1 сентября открыли новую современную школу
В школе деревни Каменка Ачинского района, пострадавшей от августовских взрывов в воинской части, встретили День знаний. Как сообщили ИА REGNUM 2 сентября в правительстве Красноярского края, в Каменке за парты сели более 100 детей.
Читайте также: День знаний в пострадавшей от взрывов Каменке встретили более 100 детей
В Курске 1 сентября состоялся «Классный забег». Пробежать километр предлагали детям, а также взрослым с ограниченными возможностями здоровья, для подростков от 15 до 18 лет был организован забег на два километра, для взрослых — 5,5 километра. В забеге приняли участие олимпийские чемпионы Александр Легков и Евгения Ламонова, бронзовый призер Олимпийских игр и чемпион мира Алексей Петухов
Читайте подробнее: В Курске 1 сентября прошёл «Классный забег»
В Свердловской области торжественные линейки ко Дню знаний в ряде школ прошли не на улице, а внутри. Причиной этого стала непогода — дождь и температура воздуха не выше плюс 10 градусов.
При этом родители некоторых учащихся сообщили о духоте в помещениях некоторых школ. По их словам, праздник для детей был испорчен.
Читайте также: На Урале праздничные линейки перенесли в помещения школ
672 тысячи школьников в Краснодарском крае сели за парты 2 сентября, в первый класс в этом году в школы региона отправились 72 тысячи детей. В первый день учебного года новую школу по ул. Байбакова в Краснодаре посетили полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, глава региона Вениамин Кондратьев, вице-губернатор Анна Минькова, мэр Краснодара Евгений Первышов.
Подробности в материале: 672 тысячи школьников сели за парты в Краснодарском крае
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 2 сентября открыл новый детский сад на 210 мест в поселке Бугры, а также два дошкольных отделения, по 100 мест каждое, в городе Мурино Всеволожского района — самом многонаселенном районе Ленобласти.
Читайте подробнее: Три дошкольных учреждения открылись в новостройках Ленобласти
В Ростове-на-Дону школа № 75, построенная на территории молодого микрорайона Суворовский, примет 1 тыс. 340 учеников. Здесь сформировано 16 первых классов.
Школа оснащена по последнему слову техники, в образовательном учреждении есть всё необходимое для занятий спортом, а также фото‑ и видеостудия, мини-типография. На базе школы будут работать спортивные секции и десятки дополнительных кружков.
Читайте также: 16 первых классов открыли в одной из ростовских школ
В городе Дно Псковской области открылась новая школа, построенная на месте старого аварийного здания, где дети учились в две смены. Школа соответствует всем современным стандартам: в классах удобная мебель, рассчитанная на детей разного роста, разнообразное учебное оборудование, в том числе для занятий робототехникой и 3D-моделированием. В школе — просторная столовая и пищеблок, спортивный зал, где ещё продолжается монтаж тренажёров, актовый зал на 191 место с занавесом и звуковым оборудованием. Всё школьное пространство адаптировано для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Читайте подробнее: В Дно Псковской области открылась новая «школа мечты»
В пермском посёлке Щучье Озеро начала работу школа-долгострой на 220 мест. Сейчас в ней обучаются около 200 детей, сообщает пресс-служба губернатора.
«Ребята, здесь созданы все условия, чтобы вы учились только на «пятёрки». Здесь замечательный педагогический коллектив», — заявил на линейке губернатор Максим Решетников.
Глава Хакасии Валентин Коновалов 2 сентября поздравил учеников и коллектив абаканской школы №25 с новым учебным годом и наградил ученика этой школы за проявленный при спасении ребёнка героизм.
Летом 2019 года четвероклассник Сергей Карцев спас четырёхлетнего ребенка из воды на реке Абакан. Мальчика уносило течение, школьник доплыл до него и вытащил на берег, оказав первую помощь.
Читайте подробнее: В День знаний глава Хакасии наградил школьника за спасение ребёнка
В Ставропольском крае в День знаний открыли свои двери для учащихся две новые школы на 2550 мест и детский сад на 150 воспитанников. Одна из школ, построенных в краевой столице, является самой крупной в СКФО. Всего на Ставрополье сядут за парты более 300 тыс. школьников, в том числе свыше 33 тыс. первоклассников. Число школ, в которых они будут получать знания, превышает 600.
Читайте также: Две новые школы и детский сад открылись в День знаний на Ставрополье
Сразу четыре торжественные линейки состоялись 2 сентября в школе по ул. им. Героя Аверкиева в Краснодаре. В этом году школа приняла три тысячи учащихся, а количество первых классов в ней составило 24.
Читайте подробнее: Краснодарская школа провела за день четыре линейки
Две полилингвальные многопрофильные школы открыты в Уфе. Обучение здесь будет идти на нескольких языках — в частности, на русском, башкирском, английском, французском языках. Организация учебно-воспитательного процесса запланирована в режиме «школа полного дня»: после уроков организуется внеурочная деятельность, занятия по программам дополнительного образования, посещение кружков и спортивных секций.
Подробнее: Две полилингвальные школы открыты в Башкирии
Сайт Госдумы совместно с членом комитета по образованию и науке Аленой Аршиновой («Единая Россия») ответил на самые популярные вопросы читателей, касающиеся обучения школьников и студентов.
В Чувашии до начала учебного года, в августе, открылись две новые школы: начальная школа в Ядрине на 325 мест и новый корпус школы № 61 в Чебоксарах на 500 мест. 2 сентября открылась новая школа в микрорайоне Волжский-3 в Чебоксарах, рассчитанная на 1100 мест.
Модернизация сферы образования Крыма не ограничится заменой кровли и окон в школах, в учреждениях также обновят учебники и спортивные залы.
Читайте также: В крымских школах обновят учебники и спортзалы
В Красноярске сегодня, 2 сентября, открылась новая школа в микрорайоне Солнечном. Как сообщили в краевом министерстве образования, школа №156 рассчитана на 1280 мест. Её строительство началось в 2017 году.
По данным минобразования, администрация Красноярска выкупила школу у частного инвестора в марте 2019 года. Стоимость объекта — более 1 млрд рублей. Порядка 415 млн рублей выделили из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Образование».
Подробности в материале: Учеников новой школы в Красноярске поздравили с Днём знаний
В Северной Осетии продолжилась Вахта памяти. Она посвящена памяти жертв теракта в школе № 1 в Беслане в 2004 году. В ней участвуют члены правительства республики, депутаты парламента, РСО-Алания, представители органов власти, гости региона. С 08:00 проходит возложение цветов и венков. В 16:00 прозвучит реквием по погибшим. Второй день вахты памяти вновь завершится зажжением свеч.
Читайте также: В Северной Осетии началась Вахта памяти по жертвам Беслана
Врио губернатора Зауралья Вадим Шумков 2 сентября 2019 года побывал в курганской школе №11, которая нуждается в ремонте.
Он лично провёл осмотр здания образовательного учреждения. И поручил начать ремонт внутренних помещений уже в этом учебном году таким образом, чтобы не нарушить образовательный процесс.
Глава региона отметил, что школе №11 города Кургана необходимо привести в порядок крышу, пришкольную территорию и спортивную площадку.
Об этом: Проблемную школу Кургана будут ремонтировать в течение учебного года
Все крымские школы получили соответствующие лицензии. Об этом 2 сентября журналистам сообщила министр образования, науки и молодёжи Крыма Наталья Гончарова.
Об этом: В Крыму лицензированы все школы — министр
Поздравляя школьников, студентов, педагогов и родителей с началом нового учебного года губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил начало работы в регионе самой большой и только что построенной школы региона, рассчитанной на 1700 мест.
«Это самый современный культурно-образовательный центр с развитой спортивной инфраструктурой, который доступен не только детям, но и всем жителям окрестностей. Для более чем двух тысяч мальчишек и девчонок здесь прозвучит первый звонок», — отметил глава региона.
Всего в Калининградской области сегодня в школы отправились 113 тыс. учеников, из которых 14 тыс. первоклассников. В 179 школах региона преподают 7 тыс. учителей, из которых 1400 молодых педагогов, а 231 учитель впервые начинает работу со школьниками.
Читайте также: В Калининградской области 7 тыс. учителей начали обучение 113 тыс. учеников
В Югре 2 сентября 2019 года сели за парты 224 820 учеников. Десятая часть из них — первоклассники, которых в этом учебном году на 5% больше, чем в предыдущем.
Губернатор ХМАО Наталья Комарова 2 сентября приняла участие в торжественной линейке в школе №4 Ханты-Мансийска, которая стала финалистом всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России». В 2019 году данное учебное заведение получило «Знак качества» от Общественной палаты Российской Федерации как лучшая школа страны с безбарьерной средой.
Наталья Комарова пожелала первоклассникам любить учиться, выпускникам — достичь задуманного, учителям — счастья от общения со своими воспитанниками.
Глава Югры в своей речи сделала акцент на вред, который наносят воздушные шары природе и живым существам и предложила первоклассникам разработать проект по их замене на более безопасные для окружающей среды предметы.
Подробности в материале: Глава Югры призвала школьников отказаться от воздушных шаров
День знаний в инклюзивной школе №4 Ханты-Мансийска.
Фото предоставлены департаментом общественных и внешних связей ХМАО.
«Резиновая» школа № 23 в Екатеринбурге приняла 640 детей в первоклассники. В школе сформировали 21 первый класс с буквами от «А» до «Х». Директор учреждения Ольга Михайлова уточнила, что больше учреждение вместить первоклассников не сможет — это уже максимум.
Подробности в материале: «Резиновая школа» в Екатеринбурге приняла более 600 первоклассников
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов принял участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в гимназии №9 города Черкесска. Он поздравил учащихся с началом нового учебного года и пообещал, что власти региона продолжат создавать в республике условия для всестороннего развития детей. Напомним, в Карачаево-Черкесии в этом учебном году пошли в школу более шести тысяч первоклассников.
Читайте также: Глава Карачаево-Черкесии дал старт учебному году в одной из школ Черкесска
Новая школа для сыктывкарских детей открыта в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». На её создание из федерального и республиканского бюджетов было направлено более 97 млн рублей.
Читайте подробнее: Глава Коми открыл лицей для одаренных детей
В екатеринбургской школе № 23, где в этом учебном году набрали 21 первый класс, число учащихся увеличилось почти на 600 человек. Об этом заявила директор Ольга Михайлова, сообщает «Новый день».
По словам руководителя, сейчас школа вместит 3 тысячи 100 учеников, тогда как в прошлом учебном году в учреждении учились 2 тысячи 545 детей.
Педсостав школы тоже увеличился — на 30 человек. Теперь в 23-й трудятся 130 учителей.
Напомним, школа № 23 приняла в первоклассники 640 детей в новом учебном году. Для этого в учреждении сформировали 21 первый класс с буквами от «А» до «Х».
Читайте также: В «резиновой школе» Екатеринбурга раскрыли число учащихся
В торжествах по случаю начала нового учебного года в Карачаево-Черкесии принял участие полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников. Вместе с главой республики Рашидом Темрезовым он посетил линейку в средней школе села Майское в Прикубанском районе. Гости подарили учащимся комплект беспроводных микрофонов, а также борцовский ковер для спортшколы.
Читайте также: Полпред президента РФ в СКФО подарил подарки сельской школе в КЧР
В Москве построили 19 образовательных объектов с начала 2019 года, сообщил журналистам вице-мэр столицы Марат Хуснуллин.
«Образовательная инфраструктура в Москве активно развивается. Каждый год в городе строятся новые детские сады и школы», — сказал он.
Читайте подробнее: В Москве в 2019 году ввели 19 объектов образования
В Ростовской области почти три года ремонтировали одну из новочеркасских школ. Общеобразовательное учреждение распахнуло двери сегодня, 2 сентября. Впервые с ноября 2016 года здесь прозвенел школьный звонок. В городской администрации уточнили, что работы затянулись ввиду того, что проект капремонта школы был доработан с учётом необходимого усиления конструкций здания. Обновление школы обошлось в 409 млн рублей.
Подробности в материале: В Ростовской области три года ремонтировали школу в Новочеркасске
Специализированный класс для детей с расстройством аутистического спектра открылся в школе №16 Великого Новгорода, расположенной в микрорайоне Деревяницы. Класс рассчитан на пять учеников.
«С детьми будут работать специалисты: учитель начальных классов, педагог-психолог, логопед, дефектолог, ассистент», — сообщили в мэрии Великого Новгорода.
Об этом: Класс для детей-аутистов открылся в школе в Великом Новгороде
«Золотая» реконструкция школы № 106 в Екатеринбурге действительно вызывает вопросы, хотя сама по себе помощь родной школе — это «очень правильно». Об этом заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.
«Со вкусом — да, есть вопросы. Видимо, вкус разовьется на следующем этапе, до которого нам еще предстоит дожить», — сказал глава региона.
Читайте также: Глава Среднего Урала отреагировал на претензии по поводу «золотой школы»
Врио мэра Челябинска Наталья Котова 2 сентября поздравила с Днём знаний учащихся и коллектив гимназии №63. В ней она преподавала 25 лет назад, в течение семи лет была учителем физики и астрономии.
Подробности в материале: Врио мэра Челябинска поздравила школу, в которой преподавала семь лет
До конца текущего года в Ростовской области распахнут двери ещё пять школ. Об этом было заявлено сегодня, 2 сентября, на всероссийском совещании председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Так, донских учеников до конца года примут ещё две строящиеся школы. На двух объектах завершится ремонт.
Читайте также: Власти Ростовской области пообещали сдать ещё пять школ
Власти Ростовской области обещают до 2021 года создать почти 10 тыс. школьных мест. Об этом сообщает пресс-служба донского губернатора. Ожидается, что почти четверть образовательных учреждений появится в сельских поселениях и посёлках городского типа. На эти цели будет направлено почти 6,8 млрд рублей.
Подробности в материале: В Ростовской области до 2021 года создадут 10 тыс. школьных мест
Глава НАО посочувствовал первоклассникам и пожелал, чтобы скорее наступили каникулы.
«Немного взволнованные родители, готовые ко всему педагоги, умудренные опытом старшеклассники и первоклашки, пока не подозревающие о том, что «тихий час» после обеда и игры в песочницах остались в детском саду. Новый год начался для почти 6,5 тысяч школьников НАО. Желаю каждому успешного старта и, конечно, чтобы каникулы наступили как можно скорее!» — написал глава НАО Александр Цыбульский.
Подробности в материале: Глава НАО — школьникам: «Желаю, чтобы каникулы наступили как можно скорее»
Глава Чечни Рамзан Кадыров принял участие в церемонии открытия нового учебного года в селе Ахмат-Юрт Курчалоевского района республики. В школе, в которой он сам учился, сели за парты 2 сентября 1175 учащихся, в том числе 110 первоклассников. Чеченский лидер пожелал школьникам быть достойным своих отцов и старших братьев, напомнив, что 27 выпускников этой школы погибли в ходе проведения контртеррористической операции в Чечне.
Об этом: Кадыров дал старт новому учебному году в своей школе
Тамбовский губернатор Александр Никитин провел 2 сентября урок лидерства в режиме видеоконференцсвязи для школьников и студентов региона. Тема урока — «Тамбовская область — регион новых возможностей». Видеоконференция прошла в актовом зале Школы-центра современных индустриальных технологий, которая открылась 2 сентября в городе Рассказово.
И продолжил:
Подробнее: Тамбовский губернатор провёл урок лидерства для молодёжи региона
Фото: tambov.gov.ru
К началу учебного года в Севастополе не успели закончить реконструкцию нескольких школ, заявил и. о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Подробности в материале: Севастополь не успел подготовиться к школе — и.о. губернатора
В Курской области 2 сентября к занятиям приступили 115 тысяч школьников, в том числе почти 13 тысяч первоклассников. Врио губернатора Курской области Роман Старовойт посетил торжественную линейку в школе №7. Он пожелал удачи первоклассникам, а также рассказал, что в Курской области в 2019 году на реализацию национального проекта «Образование» будет направлено более миллиарда рублей.
Подробности в материале: В Курской области за парты сели 115 тысяч школьников
В Липецкой области новый учебный год начался для 124 тысяч школьников — это почти на две тысячи больше, чем в 2018 году. К учёбе в том числе приступили 13,5 тыс. первоклассников.
Всего в новом учебном году в регионе работают 693 образовательных организации: 277 школ, 323 детских сада, 59 учреждений дополнительного образования, 30 техникумов и колледжей, семь организаций, осуществляющих обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и один Центр поддержки одарённых детей. Все образовательные организации области полностью укомплектованы педагогическими кадрами.
Подробности в материале: В Липецкой области к учёбе приступили 124 тысячи школьников
В Чечне открылись к началу нового учебного года пять новых школ. До конца 2019 года их количество увеличится до 19. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в ходе торжественной линейки в селе Ахмат-Юрт Курчалоевского района.
Об этом: В Чечне открылись пять новых школ
В Тюменской области за счёт регионального бюджета к новому учебному году подготовлено 326 образовательных учреждений. На эти цели затрачено почти 4 млрд рублей. Об этом сообщил глава региона Александр Моор 2 сентября на селекторном совещании с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
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Торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года, состоялись в исправительных учреждениях Мурманской области.
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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) нашла своих учеников новая школа № 100. Учреждение оснащено передовым оборудованием, также здание оборудовали системой рекуперации воздуха.
Школа приняла 1 тысячу 169 учащихся, благодаря чему оказались разгружены школы № 40 и № 69, ранее работавшие в две смены.
Об этом: Передовая школа № 100 в Нижнем Тагила открыла двери для учеников
Сразу девять новых школ приняли учеников 2 сентября в Воронежской области, сообщилиИА REGNUMв управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. Новые школы открылись в Новоусманском, Бобровском, Терновском муниципальных районах и в городе Воронеже, до конца года заработает 21 новый детский сад.
Об этом подробнее: Девять новых школ открылись в Воронежской области
В Астраханском государственном университете в честь первокурсников прошёл праздничный концерт. В АГУ в 2019 году поступили более трёх тысяч абитуриентов. Культурный центр вуза подготовил музыкальную программу с танцами, песнями и модным показом, костюмы для которого сшили сами студенты. Мероприятие посетили врио губернатора Игорь Бабушкин и заместитель министра просвещения России Павел Зинькович.
Об этом: В Астраханском госуниверситете прошёл День первокурсника
На совещании с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, которое состоялось в режиме видеоконференц-связи сегодня, 2 сентября, губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о готовности строить не по одной, а по две новые школы в год, если будет финансирование на эти цели. Сегодня новую современную школу открыли в городе Дно, в следующем году — в Великих Луках, но в новых школах нуждаются и другие районы Псковской области.
Подробности в материале: Псковский губернатор заявил о готовности строить по две новые школы в год
Кировский губернатор Игорь Васильев принял участие в открытии новой школы в городе Зуевка, рассчитанной на 760 учеников. В школе — 37 учебных кабинетов, а также тренажерный, актовый и хореографический залы, рекреация для игры в шашки и шахматы, кабинеты логопеда и психолога.
Фото: kirovreg.ru
В Петербурге 2 сентября торжественно открыли филиал пансиона воспитанниц Минобороны РФ. Это учебное заведение продолжит славные традиции Смольного института благородных девиц, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Главой попечительского совета филиала станет спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Читайте также: Пансион МО РФ в Петербурге продолжит традиции Института благородных девиц
Новый учебный год в мурманской «нахимовке» начали 380 воспитанников, 65% из них — из Мурманска и Мурманской области, 35% прибыли из других российских регионов.
Читайте также: 80 первокурсников пополнили ряды мурманских «нахимовцев»
Современную общеобразовательную школу открыли в селе Ерахтур Шиловского района Рязанской области 2 сентября, участие в открытии принял глава региона Николай Любимов. До недавнего времени школьники учились в здании, построенном в 1905 году, а саму сельскую школу основал 190 лет назад известный промышленник Николай Демидов, сообщили 2 сентября в пресс-службе правительства региона.
Подробности в материале: В рязанском селе открыли современную школу
«Учиться в одном из ведущих вузов страны, единственном, расположенном в Арктической зоне РФ, приехали юноши и девушки из многих регионов нашей страны. На различные программы и уровни подготовки поступили около 400 новых иностранных студентов. А всего сегодня в САФУ учится более 1000 юношей и девушек из более 50 стран ближнего и дальнего зарубежья», — сообщила ректор Северного Арктического федерального университета Елена Кудряшова.
Читайте также: Около 4 тысяч человек стали студентами САФУ
В Кировской области губернатор, члены правительства и руководство регионального центра побывали у подшефных классов в средней школе № 26, которая была открыта в 2018 году. Высокопоставленные чиновники год назад взяли шефство над первоклассниками год назад, сегодня ребята начали учиться во втором классе.
Подробнее: Кировский губернатор и члены правительства посетили подшефные классы
В Новгородской области средней школе №6 города Пестово присвоили имя выпускника этой школы, следователя Сергея Васюковича, трагически погибшего в Ингушетии в марте 2010 года в возрасте 26 лет.
Читайте также: Школе в Пестово Новгородской области присвоили имя погибшего следователя
Глава Удмуртии Александр Бречалов в новой Алнашской школе. Фото: udmurt.ru
В Дагестане первый день нового учебного года ознаменовался открытием пяти новых школ. Две из них построили в городе Каспийске, остальные — в селе Коркмаскала Кумторкалинского района, селе Новокаре Бабаюртовского района и городе Южно-Сухокумске.
Большую помощь в строительстве и ремонте школ оказала реализация проектов «100 школ» и «150 школ», благодаря которым за два года будут отремонтированы 334 учебных учреждения, подчеркнул глава Дагестана Владимир Васильев.
Подробности в материале: Глава Дагестана открыл новую школу в Каспийске
В Липецкой области безопасность на торжественных линейках, посвящённых Дню знаний, обеспечивали более 1,5 тыс. тысяч сотрудников правоохранительных органов, МЧС, добровольных объединений, а также 200 единиц техники. На участках возле образовательных учреждений были выставлены противопожарные наряды. Также спасатели провели занятия по пожарной безопасности в школах.
Об этом: Линейки в липецких школах охраняли 1,5 тыс. человек