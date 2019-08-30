Киев, 30 августа, 2019, 15:00 — ИА Регнум. На Украине снижается потребление молочных продуктов, заявил заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов, сообщило 30 августа информационное агентство УНН.

Иван Шилов ИА REGNUM Молочная продукция

По оценке эксперта, уровень потребления молочных продуктов на Украине в два раза ниже уровня, рекомендованного врачами-диетологами.

«К примеру, в странах Европейского союза понимают, что есть вещи крайней необходимости, без которых люди не могут нормально жить, и данные виды продуктов облагаются по сниженной ставке НДС. В том числе и молочная продукция», — рассказал он.

Соколов отметил, что снижение ставки НДС на молочную продукцию сможет существенно оживить украинский спрос.

Как сообщало ИА REGNUM, с января по июль 2019 года импорт свинины на Украину на порядок превысил экспорт, достигнув показателя $25,7 млн.

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