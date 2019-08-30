Чита, 30 августа, 2019, 14:53 — ИА Регнум. Любопытными фотографиями на своей странице в Instagram поделился сегодня, 30 августа, министр образования Забайкальского края Андрей Томских. Побывав в Карымском районе, он обнаружил снег.

Цитата из Instagram Андрея Томских Министр образования Забайкальского края Андрей Томских рассказал о выпавшем снеге 30 августа 2019 года

Цитата из Instagram Андрея Томских Снег в Карымском районе Забайкалья 30 августа 2019 года

«Первый снег по дороге из Чернышевска. Хребет перед Урульгой», — прокомментировал чиновник сделанные им снимки.

Цитата из Instagram Андрея Томских Дорога в Карымском районе Забайкалья 30 августа 2019 года

Напомним, последний раз о неблагоприятной погодной обстановке синоптики Забайкальского края сообщали 23 августа. Тогда сообщалось о заморозках до — 2 °C.

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