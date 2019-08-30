Париж, 30 августа, 2019, 14:50 — ИА Регнум. Актер театра и кино Мишель Омон скончался во Франции в возрасте 82 лет. О его смерти сообщила костюмер Паскаль Бордэ, пишет Le Figaro.

Артист умер в ночь на 29 августа, причина смерти пока не названа. С середины 1970-х годов он был среди ведущих комедийных актёров французского кино, хотя играл в основном второстепенных персонажей.

Так, Омон исполнил роль отца пропавшего подростка в комедии «Папаши» и директора магазина в фильме «Игрушка». Всего он снялся в более чем 150 картинах.

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