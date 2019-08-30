Москва, 30 августа, 2019, 14:49 — ИА Регнум. В интернете появились изображения большого пятидверного Suzuki Jimny с приводом 4×4. Об этом 30 августа сообщается на портале SpeedMe.

Speedme.ru Изображение пятидверного Suzuki Jimny

На рисунке Jimny, созданном дизайнером Никитой Чуйко для российского издания Auto Mail, автомобиль имеет яркий оттенок желто-зеленой краски.

В начале 2019 года на Токийском автомобильном салоне Suzuki продемонстрировала пикап на базе Jimny. После этого местное представительство было завалено заявками на стандартный Jimny и более крупную пятидверную модель.

«Пятидверный (Jimny — ред.) расширил бы круг клиентов, помимо искателей острых ощущений, искателей приключений и молодых водителей, которые просто хотят самое симпатичное 4×4 на блоке. Это действительно расширило бы нашу демографию», — сообщил глава Suzuki Australia Майкл Пачота.

Напомним, в июле 2019 года реализация машин автокомпании Suzuki в РФ выросла на 16% по сравнению с июлем 2018 года. За месяц на отечественном авторынке было продано 603 модели данного бренда.

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