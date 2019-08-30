Москва, 30 августа, 2019, 14:31 — ИА Регнум. Для президента США Дональда Трампа вопросы внутренней политики США сейчас гораздо более важны, нежели контакты с Польшей или Украиной, считает политолог Фархад Ибрагимов. Об этом он заявил 30 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Дональду Трампу сейчас действительно не до Польши. При всём уважении к истории Второй мировой войны. Сейчас он преследует совсем другие цели — прежде всего одержать победу на промежуточных предвыборных гонках. Это его проблема номер один, — сказал Ибрагимов — Другое дело, что это будут пытаться представить так, будто Трамп отказывается видеться с Зеленским. Но Зеленский так и так с ним увидится. А у Трампа сейчас гораздо более насущные проблемы, чем Польша и чем Украина. Его больше интересуют внутриполитические дела».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам главы кабинета президента Польши Кшиштофа Щерского, ураган «Дориан» стал причиной отмены визита американского президента Дональда Трампа в Польшу, где была запланирована его встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским. Щерский отметил, что Трамп предупредил об отмене визита по телефону и принёс извинения за сложившуюся ситуацию. Ожидалось, что он прибудет в Польшу 31 августа и останется там до 2 сентября.