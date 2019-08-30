Санкт-Петербург, 30 августа, 2019, 17:41 — ИА Регнум. На краундфандинговой платформе Planeta.ru ведётся сбор средств на открытие первого инклюзивного кафе «Огурцы» от проекта «Простые вещи»: в кафе будут работать люди с ментальными нарушениями. Кафе откроется в Петербурге, сообщает пресс-служба организатора 30 августа.

Пресс-служба проекта «Простые вещи» Огурцы

Вместе с профессиональными поварами готовить еду и обслуживать посетителей смогут люди с нарушениями в развитии психики и интеллекта: в кафе будет доступно 12 рабочих мест для людей с инвалидностью.

Сбор средств для проекта ведется на краундфандинговой платформе Planeta.ru. Для успешной кампании нужно собрать 860 тыс. рублей — деньги пойдут на ремонт и аренду помещения.

Пресс-служба проекта «Простые вещи» Огурцы

PR-директор площадки Ксения Игнатенко рассказывает, что летом 2019 года мобильные кафе команды «Простые вещи» перемещались по городским фестивалям и угощали людей вафлями. У их корнеров на фестивалях всегда были огромные очереди, а сам проект активно поддерживается интернет-пользователями.

Ксения Игнатенко «Несмотря на то, что проблемы, которые решает проект, достаточно серьезные, в проекте нет никаких слез и жалости: только бесконечная красота, которую хочется поддерживать. Проект делает горожан добрее».

На создание инклюзивного кафе в России руководителя проекта «Простые вещи» Марию Грекову вдохновили подобные организации в Чехии и Германии. Интересно, что в кафе все вещи будут созданы руками участников других мастерских «Простых вещей», и посетители смогут заказать себе посуду и мебель, как в кафе, которую создадут люди с инвалидностью.

Кафе «Огурцы» является следствием развития кулинарной мастерской проекта «Простые вещи». Проект существует с 2018 года. В «Простых вещах» люди с инвалидностью могут осваивать ремесла: команда проекта, кроме кулинарной мастерской, развила графическую, керамическую, столярную и текстильную.