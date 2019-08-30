Москва, 30 августа, 2019, 14:30 — ИА Регнум. Российские предприятия нарастили закупки импортных пластиковых отходов. В 2018 году такие поставки обошлись предприятиям в $20,3 млн, что на 32% больше прошлогоднего показателя, сообщает РБК.

(сс) Michael Coghlan Пластиковые отходы

По данным таможенной службы, за год за рубежом было закуплено 24 тыс. т «отходов, обрезков и скрапа из пластмасс». При этом в 2017 году импорт составлял $15,4 млн, а в 2016-м — $16,3 млн.

За первые шесть месяцев текущего года импорт составил $12,6 млн, что на 41% больше, чем в первом полугодии 2018 года. Иностранный мусор закупается, так как система раздельного сбора отходов в России еще не отлажена.

Отмечено, что категория «отходы, обрезки и скрап из пластмасс» не полностью отражает ситуацию с импортом отходов, однако из таможенной статистики нельзя выделить отходы из других товарных категорий.

Как сообщало ИА REGNUM, Минприроды РФ предложило довести до 100% нормативы утилизации товаров и упаковки для производителей.

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