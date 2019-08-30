Киев, 30 августа, 2019, 14:35 — ИА Регнум. Украина готовится к очередным переговорам по транзиту российского газа через её территорию, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает 30 августа «Интерфакс — Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Природный газ

«Нам, конечно, необходимо добиться долгосрочного контракта по транзиту. Для этого нужно хорошо поработать», — отметил он.

Гончарук рассказал, что в данный момент Украина формирует свою переговорную позицию и по этой причине отказался от более подробных комментариев.

Напомним, контракт с Россией на транзит газа через территорию Украины заканчивается в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские эксперты высказали предположение, что переговоры между Россией и Украиной возобновятся вскоре после формирования нового правительства Украины.

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