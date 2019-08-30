Ярославль, 30 августа, 2019, 14:18 — ИА Регнум. В первом полугодии 2019 года в Ярославской области сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций составил 18 млрд 209,5 млн рублей, сократившись на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославльстате. Статистика не учитывает субъекты малого предпринимательства, банки, страховые и бюджетные организации.

Деньги

Общая прибыль составила 24,7 млрд, а убыток — 6,5 млрд. При этом в регионе выросло по сравнению с прошлым годом количество убыточных организаций. По итогам первого полугодия убытки получили 33,4% организаций. В конце 2018 года убыточных организаций было 27,8%. Стоит отметить, что в 2013—2017 годах доля убыточных организаций не превышала 22,3%.

Наибольшие убытки получили предприятия, производящие машины и оборудование (1,5 млрд) и производящие прочие транспортные средства и оборудование (1 млрд рублей). Наиболее прибыльными стали предприятия, производящие химические вещества и продукты (4,4 млрд), а также предприятия сферы энергетики — занимающиеся обеспечением электроэнергией, газом и и паром. Прибыль энергетиков составила 5,2 млрд, сальдо прибылей и убытков отрасли увеличилось в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако это вовсе не свидетельствует о хорошем положении дел в сфере энергетики. Более половины предприятий отрасли получили убытки в размере 670 млн рублей.

Также резко выросла просроченная кредиторская задолженность энергетических компаний. На конец июня 2019 года она составила 11,8 млрд рублей, увеличившись по сравнению с концом 2018 года на 3,6 млрд.