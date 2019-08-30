Москва, 30 августа, 2019, 16:03 — ИА Регнум. В московской Щербинке проходит крупнейший железнодорожный салон техники и технологий PRO//Движение.Экспо, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка PRO Движение EXPO

Посетителям демонстрируют как используемые решения, так и новинки, технологии будущего. В важном событии сферы железнодорожных перевозок участвуют представители более 700 компаний из более чем 30 стран.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка PRO Движение EXPO

Помимо образцов техники, у мероприятия обширная деловая программа. В отраслевой конференции выступают ведущие эксперты транспортной отрасли, лидеры крупнейших российских и международных производителей подвижного состава и железнодорожной техники, руководители профессиональных объединений, научно-исследовательских организаций и другие специалисты.

Среди экспонатов — последние версии поездов «Ласточка» и «Иволга», техника для диагностики и ремонта железнодорожного полотна, старейший действующий паровоз серии Ов, популярные серии электровозов ВЛ80К и 2ЭС5.

Салон проходит с 28 по 31 августа.