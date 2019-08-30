Калуга, 30 августа, 2019, 14:32 — ИА Регнум. В Калужской области 30 августа открылся набор на бесплатные курсы «Яндекс.Лицея» для школьников, желающих обучиться программированию. Будущим программистам необходимо успешно сдать онлайн-тест на умение логически мыслить, а затем пройти собеседование. Подать заявку можно на сайте проекта до 11 сентября, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель проекта Марина Суслова.

Nedelya40.ru Яндекс.Лицей научит школьников программированию

На курсы принимаются учащиеся 8 и 9 классов. Программа обучения рассчитана на два года. Первый год лицеисты изучают Python, а на втором — осваивают основы промышленного программирования и работают над учебными проектами. Занятия ведут опытные преподаватели. В Калуге «Яндекс.Лицей» набирает слушателей уже в четвертый раз, в Обнинске — третий. В 2019 году к проекту присоединился также Малоярославец. Всего в Калужской области в 2019 году будет работать пять площадок, из них две — новые. Занятия будут проходить два раза в неделю после 15:00, так что их легко совмещать с учёбой в школе. Часть учащихся смогут учиться в рамках основной школьной программы.

«В «Яндекс.Лицее» ребята могут уже на школьной скамье попробовать себя в роли программиста и получить навыки, которых хватит для работы стажёром или младшим разработчиком. Это хороший старт для школьников, которым интересны современные технологии. Многие наши выпускники получают призы на олимпиадах, в хакатонах и участвуют в конкурсах наравне со взрослыми программистами», — сказала Марина Суслова.

«Яндекс.Лицей» в Калужской области работает при поддержке региональных министерств образования и науки, а также минэкономразвития. Проект рекомендован АНО «Цифровая экономика».