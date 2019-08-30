Санкт-Петербург, 30 августа, 2019, 13:54 — ИА Регнум. Разовый проезд на метро в Петербурге может подорожать на два рубля с 2020 года. Такую информацию подтвердил заместитель главы городского комитета по транспорту Олег Матвеев во время «нулевых чтений» городского бюджета на 2020 год, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Вагон метро

Сейчас жетон на метро в Северной столице стоит 45 рублей, но цена может подняться до 47 рублей. Наземный же транспорт тоже может подорожать с 40 до 42 рублей за разовый билет.

Ранее эту же информацию в ходе «нулевых чтений» озвучивал глава комитета по тарифам Дмитрий Коптин, который уточнял, что такое повышение является одним из возможных сценариев, который рассматривается в Смольном.

Добавим, по данным чиновников, в течение 2019 года себестоимость проезда в городском транспорте Петербурга выросла на 8 рублей. Вице-губернатор Евгений Елин также подтверждал, что городское правительство рассматривает возможность поднять стоимость проезда на метро до 48−50 рублей.

Как подчеркнул Матвеев, окончательное решение по этому вопросу еще не принято.