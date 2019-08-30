Симферополь, 30 августа, 2019, 13:38 — ИА Регнум. ИА REGNUM О своем проекте корреспонденту ИА РЕ рассказала участница Всероссийского образовательного форума «Таврида» и фестиваля «таврида — АРТ» Анастасия Успенская.

пресс-служба форума «Таврида» Анастасия Успенская

Как Вы стали участником форума и фестиваля «Таврида»?

Моя история любви с Тавридой началась в 2015 году на первом форуме, где я была контент-куратором архитектурной смены, со стороны МАРХИ (Московский Архитектурный институт (государственная академия)). С тех пор я курировала все архитектурные смены. В этом году, после того как мы провели 2 смены «Таврида Арт-парк» и «Молодежный проектный архитектурный офис», я поняла, что на фестиваль «Таврида — АРТ» было бы интересно поехать не куратором, а участником. Как раз для меня это последний шанс, так как в этом году мне исполнилось 30 лет. Параллельно мы готовили проект и подумали, что будет правильно подать его на грант.

Поделитесь своими впечатлениями от форума и фестиваля…

Форум «Таврида» — уникальная площадка! Форум даёт уникальный шанс познакомиться с удивительными людьми и развиться в профессии. С каждым годом форум становится в все интереснее и как площадка, и с точки зрения контента. Я очень рада быть частью команды, которая делает Тавриду.

В чем состоит представленный Вами проект? Смогли ли Вы получить грант на его реализацию?

Мой проект — Студенческий архитектурный форум САФ победил на грантовом конкурсе и получил поддержку в 2,7 млн рублей! http://wasa.community/saf Наша команда организует первый в России студенческий архитектурный форум, и мы собираем на своей площадке представителей всех архитектурных школ России и представителей иностранных ВУЗов.

Вы работаете самостоятельно, или Вам помогают местные НКО, волонтеры, представители власти?

Проект реализует команда студентов и выпускников разных архитектурных школ: Москва, Иркутск, Питер, Новосибирск. Нас поддерживают ведущие архитектурные школы России, а также Союз архитекторов России.

Как Вы намерены развивать свой проект?

САФ является частью большого проекта WASA — Всемирная ассоциация студентов — архитекторов — который был запущен нашей командой в 2017 году и активно развивается. Мы хотим создать условия для взаимного интеллектуального обмена между студентами и архитекторами по всему миру и помочь в формировании новых молодежных проектов и инициатив в области архитектуры и дизайна.