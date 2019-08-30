Нью-Дели, 30 августа, 2019, 15:20 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД Индии РавишКумар публично осудил действия и многочисленные заявления Пакистана, которые имели место после отмены правительством Индии статьи 370 конституции страны, предполагающей особый статус для штата Джамму и Кашмир. Пресс-секретарь министерства охарактеризовал политику Пакистана по отношению к соседу как «крайне безответственную». «Провокационные заявления Пакистана включают призыв к джихаду и подстрекательство к насилию в Индии», — добавил он.

Иван Шилов ИА REGNUM Конфликт между Индией и Пакистаном

Равиш Кумар отметил, что политика мусульманской страны основана на лжи и обмане и направлена на разжигание конфликта между странами. «Мы осуждаем крайне безответственные заявления, сделанные пакистанским руководством по внутренним вопросам Индии», — заявил представитель внешнеполитического ведомства страны.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», пресс-секретарь также обрушился с критикой на письмо, направленное в ООН пакистанским министром ШиринМазари. В письме она обвиняет правительство Индии в нарушении прав человека в Джамму и Кашмире.

«Это письмо не стоит той бумаги, на которой было написано», — заявил представитель МИД Индии.