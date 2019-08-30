Кампала, 30 августа, 2019, 14:17 — ИА Регнум. 9-летняя девочка, прибывшая в Уганду со своей матерью из Демократической Республики Конго, умерла от лихорадки Эбола. Ее тело репатриируют 30 августа в Конго. Об этом сообщило агентство AssociatedPress со ссылкой на минздрав восточноафриканской страны.

Scientificanimations.com Вирус Эбола (стилизация)

Отмечается, что симптомы болезни были выявлены по прибытии девочки в Уганду в ходе проверки на пограничном посту специальным мониторинговым подразделением. Девочка была изолирована и проходила лечение в специальном медицинском центре. Она скончалась сегодня ночью, 30 августа.

В июле представители министерства здравоохранения Уганды сообщали, что власти страны смогли остановить распространение вируса.