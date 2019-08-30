Москва, 30 августа, 2019, 12:49 — ИА Регнум. В «Московском паркинге» обратились к водителям с просьбой быть внимательнее с началом нового учебного года 1 сентября, сообщает пресс-служба ГКУ «АМПП».

Дарья Антонова ИА REGNUM Автомобильное движение

В учреждении напомнили о праздничных линейках, которые пройдут в столичных школах, и попросили автомобилистов быть внимательными во время движения и при парковке. Также водителей просят «не оставлять машины в не предназначенных для этого местах».

«Помните, что неправильно припаркованный автомобиль создает помехи для пешеходов и других участников дорожного движения, а также может стать причиной возникновения аварий и других опасных ситуаций на дорогах», — говорится в информации.

В пресс-службе напомнили, что «Московский паркинг» с 1 сентября традиционно усилит контроль за парковкой у городских школ.