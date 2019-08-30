Тегеран, 30 августа, 2019, 16:36 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что КНР поддерживает любые усилия по сохранению СВПД. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По словам дипломата, Китай всегда настаивал на том, что диалог и консультации являются единственными верными путями сохранения «ядерной сделки», в то время как конфронтация и конфликты между странами — участницами СВПД ни к чему не приведут. КНР продолжает «работать» с остальными сторонами над тем, чтобы они предприняли необходимые усилия для выполнения своих обязательств.

Гэн Шуан упомянул недавние переговоры министров иностранных дел Ирана и Китая, в ходе которых китайский министр Ван И выразил поддержку Ирану в его борьбе против экономической политики США. Он осудил Вашингтон за отказ от выполнения СВПД и подчеркнул, что приверженность Ирана «ядерной сделке» должна быть должным образом вознаграждена.