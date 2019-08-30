Красноярск, 30 августа, 2019, 12:32 — ИА Регнум. Главные городские часы Красноярска по праздникам и знаменательным датам будут играть специально подобранные мелодии. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Красноярска.

Николай Дятлов ИА Красная Весна Часы на здании городской администрации Красноярска

Запуск первой мелодии состоится в День знаний. Часы сыграют мелодию по мотивам песни Владимира Шаинского «Чему учат в школе».

Премьера новой традиции Красноярска состоялась 30 августа. В этот день часы отыграли пять разных мелодий подряд. Аранжировку известных мелодий выполнил преподаватель детской музыкальной школы №4 имени Дмитрия Хворостовского Александр Поляков.

Всего для новой традиции определили 23 праздника.

В мэрии напомнили, что главным городским часам Красноярска в сентябре исполнится 18 лет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года главные городские часы (горожане называют их красноярским «Биг-Беном») дважды останавливали для проведения профилактических работ.