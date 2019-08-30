Сухум, 30 августа, 2019, 12:25 — ИА Регнум. В Сухуме состоялся XII Международный турнир по настольному теннису, посвященный памяти первого президента Федерации настольного тенниса Абхазии Омара Кварчии. об этом сообщает 29 августа «АпсныПресс».

Cominf.org Представители Южной Осетии на XII Международном турнире по настольному теннису (г. Сухум)

В турнире приняли участие около 50 спортсменов из Сухума, Ткуарчала, Гудауты, Гулрыпша, Гагры, Цхинвала, Вологды, Перми, пос. Веселое Ростовской области, Самары, Петрозаводска, Сочи, Адлера. Золото, серебро и бронзу в личном первенстве заняли спортсмены из Сочи: Эдуард Апагуни, Игорь Плясовица и Альберт Апагуни. В парном первенстве первые места заняли представители Южной Осетии, Абхазии и России. Первое место завоевали Ренат Карчава (Сухум) и Иосиф Тедеев (Цхинвал), серебро — Игорь Кудзиев (Цхинвал) и Лаша Давитая (Сухум), бронзу — Наур Карчава (Сухум) и Милор Абхазава (Ткуарчал), Роман Левша (Ростов) и Нарт Дзяпшба (Сухум).