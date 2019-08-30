Санкт-Петербург, 30 августа, 2019, 12:24 — ИА Регнум. На строительство петербургской подземки в 2020 году выделят 18 млрд рублей. Об этом сообщил 30 августа глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Сергей Харлашкин в ходе «нулевых чтений» бюджета Северной столицы, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Петербургский метрополитен» Тоннель метро

По словам председателя КРТИ, 1 млрд рублей потребуется для проектных изысканий.

Заметим, в апреле текущего года врио губернатора Александр Бегловзаявлял, что ежегодно на строительство подземки должно уходить по 30 млрд рублей, и на 2020−2021 годы эти деньги уже якобы «заложены». Тогда же говорилось о том, что до 2032 года в Петербурге нужно построить 29 новых станций метро.

Однако, как уточнил сегодня Сергей Харлашкин, пока о выделении 30 млрд рублей с 2020 года на строительство метро речи не идет.

Напомним, в 2019 году предполагается открыть три станции Фрунзенского радиуса: «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» с электродепо «Южное».