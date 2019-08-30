Москва, 30 августа, 2019, 12:06 — ИА Регнум. Реальное количество людей, единовременно проживающих в Москве, составляет 15 млн человек. Такие цифры озвучил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черёмин на конференции «IT'S TIME FOR MOSCOW», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москвичи в метро

«Буквально несколько слов, что такое Москва. Это крупнейший мегаполис мира. Хотя у нас зарегистрировано 12,5 миллиона населения, мы считаем, что в Москве проживает 15 миллионов человек единовременно, а в московской агломерации — 20 млн человек. Огромная агломерация, которой надо правильно управлять», — отметил Черёмин.

Также докладчик сообщил, что Москва является одним из самых передовых городов мира. Об этом говорит ряд международных рейтингов.

«Мы постоянно улучшаем свои результаты. Многие организации, которые анализируют транспортный комплекс и развитие транспортной инфраструктуры, ставят Москву в список лидеров по транспортной инфраструктуре. Нам это приятно слышать, но Москва не останавливается в своём развитии», — сказал Черёмин.