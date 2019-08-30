Кызыл, 30 августа, 2019, 11:58 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле правоохранители задержали мужчину, избившего свою восьмилетнюю дочь. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по республике, врачи зафиксировали на теле ребёнка множественные ушибы и ссадины.

Баззащитный ребенок

«В ходе доверительной беседы с инспектором по делам несовершеннолетних девочка сообщила, что её побил отец», — отметили в ведомстве.

Позже выяснилось, что 24-летний отец девочки, избивал дочь систематически, когда она не справлялась с выполнением домашних заданий. Мужчина объяснил это своим методом воспитания.

Полицейские в настоящее время проводят проверку, по итогам которой будет принято решение в отношении отца. Однако отмечается, что его действия подпадают под статью уголовного кодекса о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, за что мужчине может грозить лишения свободы до трёх лет.

Девочка пока находится в Центре социальной помощи семье и детям Пий-Хемского района.

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