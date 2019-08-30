Псков, 30 августа, 2019, 11:50 — ИА Регнум. Псковская избирательная комиссия опубликовала список экстерриториальных избирательных участков, на которых жители Санкт-Петербурга смогут проголосовать на выборах губернатора. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, всего таких участков — 15, они открыты в 12 районах Псковской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

По одному участку — в Гдове, Невеле, Опочке, Острове, Печорах, Пушкинских Горах, Себеже, Великих Луках и Псковском районе (в деревне Ершово), по два участка — в Плюсском районе (в посёлке Плюсса и деревне Заполье), в Порховском районе (в городе Порхов и деревне Хилово), в Струго-Красненском районе (в Стругах Красных и деревне Цапелька).

По словам председателя псковского облизбиркома Михаила Иванова, в Псковской области, по некоторым данным, проживает около 30−35 тыс. граждан Санкт-Петербурга — в основном, дачники.

«Конечно, это настолько мобильная группа, что уследить, где они будут находиться в единый день голосования, невозможно», — пояснил он в интервью ГТРК «Псков».

По его словам, о своём желании проголосовать в Псковской области жители Санкт-Петербурга могут уведомить участковые избирательные комиссии с 28 августа до 4 сентября.

В самой Псковской области в единый день голосования 8 сентября 2019 года завершатся 13 избирательных кампаний. Проголосовать смогут 92 тыс. избирателей Псковской области. Всего в списках избирателей региона, по данным на 1 июля 2019 года, — около 530 тыс. человек.