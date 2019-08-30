Киншаса, 30 августа, 2019, 12:22 — ИА Регнум. Число погибших за год в результате вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 2000 человек. Об этом, как передает агентство Reuters, свидетельствуют данные, обнародованные министерством здравоохранения страны.

Эпидемия лихорадки Эбола

На данный момент число погибших от Эболы достигло 2 006 человек, а число заболевших — 3 004 человека за год.

Несмотря на разработку эффективной вакцины, методов лечения и всех усилий медицинских работников, пытающихся контролировать распространение болезни, многие жители в отдаленных районах восточной части страны с недоверием относятся к лечению.

«Чтобы пройти курс лечения, люди должны доверять… медицинскому персоналу… Это потребует времени, ресурсов и большой кропотливой работы», — говорится в заявлении международной федерации Красного Креста.

16 августа медицинские работники подтвердили первые случаи заболевания лихорадкой в провинции Южная Киву. Вскоре после этого случай заболевания Эболой был подтвержден на контролируемой ополченцами территории в Северном Киву.

«Мы боремся буквально (вместе) со всеми… на местах, чтобы добраться к людям, установить контакты, выявить случаи заболевания возможно раньше», — заявил представитель Всемирной Организации Здравоохранения Кристиан Линдмайер.

На прошлой неделе представители ВОЗ выразили обеспокоенность в связи с расширением географического охвата этой болезни.