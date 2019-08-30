Киев, 30 августа, 2019, 11:44 — ИА Регнум. На Украине госпредприятие «Антонов» потребовало от российского конструкторского бюро «Ильюшин» присвоить разрабатываемому на базе Ан-124 «Руслан» самолету новое обозначение, сообщается на сайте украинского авиаконцерна.

(сс) Айнур Казымова Ан-124 «Руслан»

В сообщении говорится, что «Ильюшин» ведет разработку глубоко модернизированного супертяжелого военно-транспортного самолета на базе Ан-124−100 «Руслан», которому планируется дать обозначение Ан-124−100М.

В свою очередь в компании «Антонов» считают, что модернизация самолета приведет к тому, что летно-технические характеристики воздушного судна «значительно изменятся по сравнению с базовой моделью», таким образом появится «новый летательный аппарат».

«Соответственно, он должен получить новое обозначение без использования марки «АН», поскольку ГП «Антонов» не участвует в его разработке и не будет нести ответственности за его безопасность», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, самый крупный и грузоподъёмный самолёт в мире Ан-124 «Руслан» был разработан украинским КБ «Антонов». В России выпускать самолёт перестали в 2003 году. В июне 2018 года Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) допустила возобновление отечественного производства Ан-124 под другим брендом.

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