Белгород, 30 августа, 2019, 11:42 — ИА Регнум. По данным специалистов регионального центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 31 августа на территории Белгородской области ожидается опасное метеорологическое явление — показатель пожарной опасности в лесах достигнет 5 класса. Это самая высокая степень. Предупреждение опубликовала 29 августа пресс-служба регионального МЧС.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Не жги лес!

Кроме того, в Белгородской области продлён особый противопожарный режим. Его действие продлится со 2 по 22 сентября на землях лесного фонда и на земельных участках, на которых расположены лесные насаждения муниципалитетов. Решение о продлении режима было принято региональным правительством 27 августа в связи с установившейся сухой и жаркой погодой.

На период действия особого режима жителям области ограничивают пребывание в лесах, запрещают въезжать в лесные зоны на транспортных средствах, разводить костры и проводить любые работы с применением открытого огня.