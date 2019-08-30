Канзас-Сити, США, 30 августа, 2019, 11:44 — ИА Регнум. Фермер по имени Рей из американского штата Канзас переделал Chevrolet Corvette C3 во внедорожный автомобиль с мотором от Chevrolet Suburban. Об этом сообщает издание Jalopnik.

Motor Chevrolet Corvette

Владелец сообщил, что любит дизельные моторы. Он отметил, что «дизеля» более практичны и экономичнее, чем классические бензиновые движки. Рэй без особых доработок поставил 6,2-литровый двигатель от вседорожника Chevrolet Suburban на старый Chevrolet Suburban 1987 года выпуска.

«Я хотел построить надежный автомобиль на каждый день, у которого был бы к тому же внушительный ресурс и небольшой расход», — сказал тюнер.

Рей добавил, что расход у собранного им авто теперь составляет около семи литров на 100 км.

Напомним, южнокорейская автомобилестроительная компания GM Korea представила новый пикап Chevrolet Colorado производства Соединённых Штатов. Авто снабжено 3,6-литровым шестицилиндровым бензиновым мотором мощностью до 312 л. с. и восьмиступенчатым «автоматом».

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