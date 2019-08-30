Симферополь, 30 августа, 2019, 11:39 — ИА Регнум. В санаторно-курортных учреждениях Крыма курсы оздоровления прошли более 9 тысяч детей. Об этом на своей странице в Facebook 30 августа сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

Glava.rk.gov.ru Сергей Аксёнов

«Надеюсь, что все юные крымчане и гости полуострова получили хороший заряд бодрости и здоровья к новому учебному году и увезли с собой багаж ярких летних впечатлений. В Крыму есть чем заняться и что посмотреть и в межсезонье. Ждём всех в гости на осенних, зимних и весенних каникулах», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Аксёнов сообщил, что летом 2019 года в крымских санаториях и лагерях отдохнули почти 190 тысяч детей из России и других государств.